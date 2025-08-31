بحضور الخطيب والدوليين.. لقطات من مران الأهلي قبل مواجهة إنبي (صور)

زاد نادي بيراميدز من معاناة الأهلي بعدما أسقطه بنتيجة 2-0، مساء السبت، في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتلقى الأهلي الهزيمة الأولى هذا الموسم على يد بيراميدز بعد (فوز وحيد، وتعادلين).

ويواجه الإسباني خوسيه ريبيرو مدرب الأهلي شبح الرحيل بعدما تلقى رسائل غاضبة وانتقادات عنيفة من جانب الجماهير الحمراء.

ترتيب الأهلي وبيراميدز في الدوري

تراجع المارد الأحمر إلى المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز بعدما توقف عند 5 نقاط.

بينما عاد بيراميدز لسكة الانتصارات في الدوري بعد التعادل ضد المصري ثم الخسارة أمام مودرن سبورت، ليرفع رصيده إلى 8 نقاط.

أرقام من مباراة الأهلي وبيراميدز

- بيراميدز حقق الفوز الأول على الأهلي منذ انتصار 23 يوليو 2023 بنتيجة 3-0 (أي منذ 769 يوما).

- الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش يحقق الانتصار الأول على الأهلي (بعد هزيمتين، وتعادلين).

- انضم ريبيرو إلى قائمة مدربي الأهلي الذين خسروا في أول مباراة ضد بيراميدز وذلك مثل (لاسارتي 2-1، سواريش 2-0).

- أصبح المغربي وليد الكرتي الأكثر تسجيلا لبيراميدز "بمسماه الحالي" في شباك الأهلي (3 أهداف)

- أصبح الأهلي أكثر نادٍ استقبل للأهداف من وليد الكرتي في مسيرته مع كرة القدم، بعدما كان متساويًا مع الجيش الملكي برصيد 3 أهداف.