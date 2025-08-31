المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
ملف يلا كورة.. سقوط الأهلي.. مصير ريبيرو.. وقائمة الزمالك

يلا كورة

كتب - يلا كورة

01:37 ص 31/08/2025
الأهلي

الأهلي

نشر يلا كورة العديد من الموضوعات الهامة، على مدار أمس السبت، والتي يأتي على رأسها خسارة الأهلي أمام بيراميدز في الدوري المصري الممتاز.

وإليكم أبرز الموضوعات:

الكرتي يضع ريبيرو على حافة الهاوية.. بيراميدز يكبد الأهلي الهزيمة الأولى في الدوري

حقق فريق بيراميدز انتصارًا مستحقًا على الأهلي بنتيجة 2-0 في المواجهة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

يلا كورة يكشف.. الخطيب يدعو لاجتماع طارئ لمناقشة مصير ريبيرو

تلقى فريق الأهلي خسارة من بيراميدز بهدفين دون رد، في لقاء أقيم على ملعب "السلام" ضمن حسابات الجولة الخامسة من بطولة الدوري نسخة موسم 2025-2026.

يلا كورة يكشف.. 24 ساعة تنقذ الأهلي من شرط ريبيرو الجزائي

قرر محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عقد جلسة عاجلة مع لجنة التخطيط، اليوم الأحد، لمناقشة مصير المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو بعد الخسارة من بيراميدز في بطولة الدوري.

عودة حمدي وظهور سليمان.. قائمة الزمالك لمواجهة وادي دجلة

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، عن القائمة التي ستخوض مباراة وادي دجلة، المقرر لها في التاسعة مساء غدًا الأحد، على ستاد السلام في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.

جماهير الأهلي تهاجم ريبيرو (فيديو)

هاجمت جماهير الأهلي، خلال تواجدها في مدرجات ملعب "السلام"، المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو بعد الخسارة من بيراميدز بنتيجة 2-0.

رسميًا.. ليفربول يعلن تمديد عقد جاكبو

أعلن نادي ليفربول مساء اليوم السبت، تمديد عقد لاعبه الهولندي كودي جاكبو لفترة طويلة الأمد.

تقارير: كاف يحدد موعد السوبر الأفريقي بين بيراميدز ونهضة بركان

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، عن موعد إقامة مباراة السوبر الأفريقي بين بيراميدز ونهضة بركان المغربي.

هجوم مبكر ومفاضلة لحسم "بديل دونجا".. كيف يفكر فيريرا قبل مباراة الزمالك ضد وادي دجلة؟

اختتم نادي الزمالك استعداداته لمواجهة نظيره وادي دجلة، المقرر إقامتها غدًا الأحد، على أرضية استاد السلام الدولي، ضمن منافسات الأسبوع الخامس من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

 

 

 

 

 

الزمالك الأهلي الدوري المصري ملف يلا كورة بيراميدز ريبيرو

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

التعليقات

