نشر يلا كورة العديد من الموضوعات الهامة، على مدار أمس السبت، والتي يأتي على رأسها خسارة الأهلي أمام بيراميدز في الدوري المصري الممتاز.

وإليكم أبرز الموضوعات:

حقق فريق بيراميدز انتصارًا مستحقًا على الأهلي بنتيجة 2-0 في المواجهة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

قرر محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عقد جلسة عاجلة مع لجنة التخطيط، اليوم الأحد، لمناقشة مصير المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو بعد الخسارة من بيراميدز في بطولة الدوري.

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، عن القائمة التي ستخوض مباراة وادي دجلة، المقرر لها في التاسعة مساء غدًا الأحد، على ستاد السلام في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.

هاجمت جماهير الأهلي، خلال تواجدها في مدرجات ملعب "السلام"، المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو بعد الخسارة من بيراميدز بنتيجة 2-0.

أعلن نادي ليفربول مساء اليوم السبت، تمديد عقد لاعبه الهولندي كودي جاكبو لفترة طويلة الأمد.

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، عن موعد إقامة مباراة السوبر الأفريقي بين بيراميدز ونهضة بركان المغربي.

اختتم نادي الزمالك استعداداته لمواجهة نظيره وادي دجلة، المقرر إقامتها غدًا الأحد، على أرضية استاد السلام الدولي، ضمن منافسات الأسبوع الخامس من مسابقة الدوري المصري الممتاز.