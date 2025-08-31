يصطدم نادي الزمالك بنظيره وادي دجلة، الصاعد حديثًا لمصاف الكبار، في ختام لقاءات الجولة الخامسة، من الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الزمالك مع نظيره وادي دجلة، في تمام التاسعة من مساء اليوم الأحد، على أرضية استاد السلام.

ويدخل الزمالك مواجهة اليوم بمعنويات مرتفعة، بعدما انفرد بصدارة الدوري المصري برصيد 10 نقاط، عقب فوزه على فاركو، وتعثر أقرب ملاحقيه المصري في الجولة الماضية.

وفي المقابل حقق نادي وادي دجلة انتصاره الأول في الموسم الجديد، أمام نظيره زد، بهدفين مقابل هدف، في الأسبوع الرابع من الدوري.

مواجهة أولى منذ 1475 يومًا

تعود مواجهة الزمالك ووادي دجلة إلى الدوري المصري بعد غياب دام 1475 يومًا، حيث ظل فريق وادي دجلة في الدرجة الأدنى من الدوري الممتاز.

المواجهة الأخيرة بين الفريقين كانت في الجولة 31 من الدوري موسم 2020-2021 وتحديداً يوم 17 أغسطس من عام 2021، وانتصر وقتها الزمالك بنتيجة (1-0) عن طريق مروان حمدي.

الزمالك لا يعرف الخسارة أمام وادي دجلة

التقى الزمالك مع وادي دجلة في الدوري المصري في 19 مباراة سابقة قبل المواجهة الـ20 التي ستجمع بين الفريقين، مساء اليوم الأحد على ملعب استاد السلام.

وحقق الزمالك الفوز في 10 مباريات سابقة، بينما حسمت نتيجة التعادل بين الفريقين في 9 مباريات، ما يعني أن الزمالك لم يعرف طعم الهزيمة أمام فريق وادي دجلة في تاريخ مواجهات الفريقين.

وسجل الزمالك 27 هدفاً في شباك وادي دجلة، بينما استقبلت شباك الفريق الأبيض 12 هدفاً.

نتائج مباريات الزمالك ووادي دجلة

موسم 2010-11: وادي دجلة 0-2 الزمالك

موسم 2010-11: الزمالك 1-1 وادي دجلة

موسم 2011-12: وادي دجلة 0-1 الزمالك

موسم 2013-14: وادي دجلة 2-3 الزمالك

موسم 2013-14: الزمالك 2-2 وادي دجلة

موسم 2014-15: وادي دجلة 0-0 الزمالك

موسم 2014-15: الزمالك 0-0 وادي دجلة

موسم 2015-16: الزمالك 2-0 وادي دجلة

موسم 2015-16: وادي دجلة 1-1 الزمالك

موسم 2016-17: وادي دجلة 1-1 الزمالك

موسم 2016-17: الزمالك 2-1 وادي دجلة

موسم 2017-18: وادي دجلة 0-3 الزمالك

موسم 2017-18: الزمالك 1-0 وادي دجلة

موسم 2018-19: وادي دجلة 2-4 الزمالك

موسم 2018-19: الزمالك 2-1 وادي دجلة

موسم 2019-20: وادي دجلة 1-1 الزمالك

موسم 2019-20: الزمالك 0-0 وادي دجلة

موسم 2020-21: وادي دجلة 0-0 الزمالك

موسم 2020-21: الزمالك 1-0 وادي دجلة

