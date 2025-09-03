نشر موقع يلا كورة عددًا من الأخبار الهامة، على مدار يوم أمس الثلاثاء، كان على رأسها إعلان النادي الأهلي تعيين عماد النحاس مدرباً مؤقتاً للأهلي، بالإضافة لمواصلة منتخب تدريباته استعدادا لمواجهة إثيوبيا، وإقامة ممر شرفي لمحمد صلاح لاعب ليفربول داخل معسكر المنتخب.

وإليكم أبرز الموضوعات:

مصدر ليلا كورة: اتحاد الكرة يوافق على انضمام أمير عبد الحميد لجهاز الأهلي لمدة شهر

كشف مصدر داخل اتحاد الكرة، عن موقف مجلس إدارة الاتحاد تجاه انضمام أمير عبد الحميد مدرب حراس مرمى منتخب مصر مواليد 2009، للجهاز الفني المؤقت للأهلي بقيادة عماد النحاس.

يلا كورة يكشف كواليس الاجتماع الحاسم للجنة التخطيط بالأهلي

عقدت لجنة التخطيط لكرة القدم بالنادي الأهلي، اجتماعاً مطولاً اليوم، في حضور محمود الخطيب رئيس النادي والمفوض بالإشراف على قطاع الكرة ومحمد يوسف المدير الرياضي.

بتواجد صلاح ومرموش.. منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادًا لإثيوبيا

واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، تدريباته الجماعية التي يخوضها على أرضية ملعب السلام، استعدادًا لمواجهة إثيوبيا ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم.

بمشاركة جميع اللاعبين.. منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادًا لكأس العرب

أدى منتخب مصر المشارك في كأس العرب، تدريباته لليوم الثاني على أرضية الملعب الفرعي لاستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، وذلك تحت قيادة حلمي طولان المدير الفني، في حضور جميع اللاعبين.

وليد صلاح الدين: تولي منصب مدير الكرة في الأهلي كان حلمًا طال انتظاره

أعرب وليد صلاح الدين، المدير الجديد للكرة بالنادي الأهلي، عن سعادته وفخره بتولي هذا المنصب، مؤكدًا التزامه الكامل بخدمة الفريق وجماهيره.

رسميًا.. النحاس مدربًا مؤقتًا للأهلي ووليد صلاح الدين مديرًا للكرة

أصدر النادي الأهلي بيانًا رسميًا أعلن خلاله تعيين وليد صلاح الدين مديرًا للكرة، وتكليف عماد النحاس بالقيام بأعمال المدير الفني لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة.

احتفالًا بجائزة الأفضل.. ممر شرفي لصلاح في تدريبات منتخب مصر

أقام منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، ممرًا شرفيًا لقائد الفريق محمد صلاح، المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، بعد انضمامه إلى معسكر الفراعنة، استعدادًا لمواجهتي التصفيات.

تغريم الأهلي وإيقاف محمود الونش 3 مباريات.. عقوبات الجولة الخامسة في الدوري

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، اليوم الثلاثاء، عقوبات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز لموسم "2025-2026".