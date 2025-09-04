المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

- -
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بعد حسم كريم فؤاد.. ما موقف رباعي الأهلي من التجديد؟ (صور)

محمد همام

كتب - محمد همام

03:25 م 04/09/2025
  • عرض 5 صورة
    galleryImg
  • عرض 5 صورة
    galleryImg
  • عرض 5 صورة
    galleryImg
  • عرض 5 صورة
    galleryImg
  • عرض 5 صورة
    galleryImg

نجح محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي الأهلي، في تجديد عقد اللاعب كريم فؤاد لمدة ثلاث سنوات، بحسب ما علمه "يلا كورة" في فترة سابقة.

صاحب الـ25 عامًا كان قد انضم إلى الأهلي في صيف 2021 قادمًا من فريق النجوم، ليمدد عقده لمدة ثلاث سنوات، وفقًا لمصدر لـ"يلا كورة" (طالع التفاصيل).

ملف التجديد يتواجد به عدد من اللاعبين مثل الدولي المالي أليو ديانج، وأحمد نبيل "كوكا"، وأحمد عبد القادر، وحسين الشحات، حيث تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري.

وكان ديانج قد خاض تجربة على سبيل الإعارة في الموسم الماضي مع نادي الخلود السعودي، قبل أن يعود في فترة الانتقالات الصيفية.

في المقابل، كان أحمد عبد القادر قد خاض تجربة على سبيل الإعارة مع نادي قطر القطري، وعاد للفريق في فترة الانتقالات الصيفية.

وخرج عبد القادر من حسابات المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو، مدرب الأهلي السابق، حيث لم يشارك اللاعب سواء في التدريبات الجماعية أو المباريات.

أحمد نبيل "كوكا" كان مرشحًا للخروج من الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية، وتحديدًا لفريق قاسم باشا التركي، إلا أن إدارة "القلعة الحمراء" لم تتوصل لاتفاق لبيع اللاعب.

حسين الشحات كان اسمه مرشحًا للرحيل عن الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية، إلا أن محمد يوسف صرّح رسميًا ببقاء اللاعب وعدم وجود نية في التفريط بخدماته.

رحيل ريبيرو وعودة النحاس

كان النادي الأهلي قد أصدر بيانًا رسميًا يوم الأحد الماضي، أعلن من خلاله رحيل المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو بصورة رسمية بسبب سوء النتائج.

وتولى ريبيرو القيادة الفنية لفريق الأهلي قبل منافسات بطولة كأس العالم للأندية، والتي أُقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية صيف 2025.

ولم ينجح فريق الأهلي في تحقيق أي انتصار بعد الخسارة من بالميراس البرازيلي بنتيجة 2-0، والتعادل مرتين: الأولى مع إنتر ميامي 0-0، والثانية مع بورتو بنتيجة 4-4.

وفي مسابقة الدوري، لم ينجح الأهلي في الفوز سوى في مباراة واحدة أمام فريق فاركو بنتيجة 4-1، وتعادل مرتين: الأولى مع مودرن سبورت بنتيجة 2-2، والثانية مع غزل المحلة 0-0.

وكانت الخسارة الوحيدة لفريق الأهلي على يد بيراميدز بنتيجة 2-0، في إطار الجولة الخامسة من منافسات البطولة المحلية.

وقرر النادي الأهلي بصورة رسمية تعيين عماد النحاس لقيادة الفريق بصورة مؤقتة بعدما سبق وأن تولى تدريب الفريق الأول في الموسم الماضي.

ترتيب الدوري المصري

لمعرفة موقف الأهلي من تجديد عقد الرباعي.. اضغط هنا أو تابع الألبوم المرفق في الموضوع.

الأهلي الدوري المصري كأس العالم للأندية عماد النحاس ريبيرو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg
< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/522342/بعد-حسم-كريم-فؤاد-ما-موقف-رباعي-الأهلي-من-التجديد-صور-", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "محمد همام", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%87%d9%85%d8%a7%d9%85/134" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":"بعد حسم كريم فؤاد.. ما موقف رباعي الأهلي من التجديد؟ (صور)", "alternativeHeadline":"بعد حسم كريم فؤاد.. ما موقف رباعي الأهلي من التجديد؟ ", "description": "نجح محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي الأهلي، في تجديد عقد اللاعب كريم فؤاد لمدة ثلاث سنوات، بحسب ما علمه "يلا كورة" في فترة سابقة. ", "articleSection": "الدوري المصري", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/6/24/gettyimages-2221772872-612x6122025_6_24_3_2.webp", "keywords": "الأهلي,الدوري المصري,عماد النحاس,ريبيرو,كأس العالم للأندية", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/522342/بعد-حسم-كريم-فؤاد-ما-موقف-رباعي-الأهلي-من-التجديد-صور-", "articleBody": "نجح محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي الأهلي، في تجديد عقد اللاعب كريم فؤاد لمدة ثلاث سنوات، بحسب ما علمه "يلا كورة" في فترة سابقة.صاحب الـ25 عامًا كان قد انضم إلى الأهلي في صيف 2021 قادمًا من فريق النجوم، ليمدد عقده لمدة ثلاث سنوات، وفقًا لمصدر لـ"يلا كورة" (طالع التفاصيل).ملف التجديد يتواجد به عدد من اللاعبين مثل الدولي المالي أليو ديانج، وأحمد نبيل "كوكا"، وأحمد عبد القادر، وحسين الشحات، حيث تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري.وكان ديانج قد خاض تجربة على سبيل الإعارة في الموسم الماضي مع نادي الخلود السعودي، قبل أن يعود في فترة الانتقالات الصيفية.في المقابل، كان أحمد عبد القادر قد خاض تجربة على سبيل الإعارة مع نادي قطر القطري، وعاد للفريق في فترة الانتقالات الصيفية.وخرج عبد القادر من حسابات المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو، مدرب الأهلي السابق، حيث لم يشارك اللاعب سواء في التدريبات الجماعية أو المباريات.أحمد نبيل "كوكا" كان مرشحًا للخروج من الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية، وتحديدًا لفريق قاسم باشا التركي، إلا أن إدارة "القلعة الحمراء" لم تتوصل لاتفاق لبيع اللاعب.حسين الشحات كان اسمه مرشحًا للرحيل عن الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية، إلا أن محمد يوسف صرّح رسميًا ببقاء اللاعب وعدم وجود نية في التفريط بخدماته.رحيل ريبيرو وعودة النحاسكان النادي الأهلي قد أصدر بيانًا رسميًا يوم الأحد الماضي، أعلن من خلاله رحيل المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو بصورة رسمية بسبب سوء النتائج.وتولى ريبيرو القيادة الفنية لفريق الأهلي قبل منافسات بطولة كأس العالم للأندية، والتي أُقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية صيف 2025.ولم ينجح فريق الأهلي في تحقيق أي انتصار بعد الخسارة من بالميراس البرازيلي بنتيجة 2-0، والتعادل مرتين: الأولى مع إنتر ميامي 0-0، والثانية مع بورتو بنتيجة 4-4.وفي مسابقة الدوري، لم ينجح الأهلي في الفوز سوى في مباراة واحدة أمام فريق فاركو بنتيجة 4-1، وتعادل مرتين: الأولى مع مودرن سبورت بنتيجة 2-2، والثانية مع غزل المحلة 0-0.وكانت الخسارة الوحيدة لفريق الأهلي على يد بيراميدز بنتيجة 2-0، في إطار الجولة الخامسة من منافسات البطولة المحلية.وقرر النادي الأهلي بصورة رسمية تعيين عماد النحاس لقيادة الفريق بصورة مؤقتة بعدما سبق وأن تولى تدريب الفريق الأول في الموسم الماضي.ترتيب الدوري المصريلمعرفة موقف الأهلي من تجديد عقد الرباعي.. اضغط هنا أو تابع الألبوم المرفق في الموضوع.", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/6/24/gettyimages-2221772872-612x6122025_6_24_3_2.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 09 - 04T15:25: 00+03:00", "dateModified" : "2025-09-04T15:36:19+03:00", "datePublished" : "2025-09-04T15:25:00+03:00" }