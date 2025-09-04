نجح محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي الأهلي، في تجديد عقد اللاعب كريم فؤاد لمدة ثلاث سنوات، بحسب ما علمه "يلا كورة" في فترة سابقة.

صاحب الـ25 عامًا كان قد انضم إلى الأهلي في صيف 2021 قادمًا من فريق النجوم، ليمدد عقده لمدة ثلاث سنوات، وفقًا لمصدر لـ"يلا كورة" (طالع التفاصيل).

ملف التجديد يتواجد به عدد من اللاعبين مثل الدولي المالي أليو ديانج، وأحمد نبيل "كوكا"، وأحمد عبد القادر، وحسين الشحات، حيث تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري.

وكان ديانج قد خاض تجربة على سبيل الإعارة في الموسم الماضي مع نادي الخلود السعودي، قبل أن يعود في فترة الانتقالات الصيفية.

في المقابل، كان أحمد عبد القادر قد خاض تجربة على سبيل الإعارة مع نادي قطر القطري، وعاد للفريق في فترة الانتقالات الصيفية.

وخرج عبد القادر من حسابات المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو، مدرب الأهلي السابق، حيث لم يشارك اللاعب سواء في التدريبات الجماعية أو المباريات.

أحمد نبيل "كوكا" كان مرشحًا للخروج من الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية، وتحديدًا لفريق قاسم باشا التركي، إلا أن إدارة "القلعة الحمراء" لم تتوصل لاتفاق لبيع اللاعب.

حسين الشحات كان اسمه مرشحًا للرحيل عن الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية، إلا أن محمد يوسف صرّح رسميًا ببقاء اللاعب وعدم وجود نية في التفريط بخدماته.

رحيل ريبيرو وعودة النحاس

كان النادي الأهلي قد أصدر بيانًا رسميًا يوم الأحد الماضي، أعلن من خلاله رحيل المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو بصورة رسمية بسبب سوء النتائج.

وتولى ريبيرو القيادة الفنية لفريق الأهلي قبل منافسات بطولة كأس العالم للأندية، والتي أُقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية صيف 2025.

ولم ينجح فريق الأهلي في تحقيق أي انتصار بعد الخسارة من بالميراس البرازيلي بنتيجة 2-0، والتعادل مرتين: الأولى مع إنتر ميامي 0-0، والثانية مع بورتو بنتيجة 4-4.

وفي مسابقة الدوري، لم ينجح الأهلي في الفوز سوى في مباراة واحدة أمام فريق فاركو بنتيجة 4-1، وتعادل مرتين: الأولى مع مودرن سبورت بنتيجة 2-2، والثانية مع غزل المحلة 0-0.

وكانت الخسارة الوحيدة لفريق الأهلي على يد بيراميدز بنتيجة 2-0، في إطار الجولة الخامسة من منافسات البطولة المحلية.

وقرر النادي الأهلي بصورة رسمية تعيين عماد النحاس لقيادة الفريق بصورة مؤقتة بعدما سبق وأن تولى تدريب الفريق الأول في الموسم الماضي.

ترتيب الدوري المصري

لمعرفة موقف الأهلي من تجديد عقد الرباعي.. اضغط هنا أو تابع الألبوم المرفق في الموضوع.