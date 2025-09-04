المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

بحضور المدير الرياضي ولجنة التخطيط.. الخطيب يجتمع بالجهاز الفني الجديد للأهلي

وسام محمد

كتب - وسام محمد

07:59 م 04/09/2025
الأهلي

الأهلي

عقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، والمشرف العام على الكرة، اجتماعًا مع الجهاز الفاني ولجنة التخطيط، اليوم الخميس، بحضور المدير الرياضي محمد يوسف.

وشهد الاجتماع الاتفاق على آليات العمل في المرحلة القادمة والدعم والمساندة، والتأكيد على التعاون الكامل بين كافة أعضاء الجهاز بما يخدم المصلحة العامة للفريق.

النحاس يقود الأهلي

يذكر أن النادى قد أعلن تشكيل الجهاز الفنى الذى يقود الفريق خلال الفترة القادمة، ويضم كل من وليد صلاح الدين مديرًا للكرة، وعماد النحاس مديرًا فنيًّا، وعادل مصطفى مدربًا عامًّا، ومحمد نجيب مدربًا مساعدًا، وأمير عبد الحميد مدربًا لحراس المرمى.

 

واستأنف النادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الخميس استعدادًا لمواجهة إنبي في الدوري المصري الممتاز.

وكان لاعبو الأهلي قد حصلوا على راحة سلبية من التدريبات الجماعية منذ يوم السبت الماضي.

تقارير: الأهلي يفاوض مدرب سامبدوريا الإيطالي السابق

الأهلي يبدأ الاستعداد لمواجهة إنبي

ويلعب الأهلي أمام إنبي، يوم 14 سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الأسبوع السادس من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان النادي الأهلي، قد وجه الشكر إلى خوسيه ريبيرو مدرب الفريق، عقب الهزيمة أمام بيراميدز في الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الدوري المصري

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الخطيب الدوري المصري إنبي عماد النحاس مختار مختار محمد يوسف

التعليقات

