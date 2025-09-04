عقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، والمشرف العام على الكرة، اجتماعًا مع الجهاز الفاني ولجنة التخطيط، اليوم الخميس، بحضور المدير الرياضي محمد يوسف.

وشهد الاجتماع الاتفاق على آليات العمل في المرحلة القادمة والدعم والمساندة، والتأكيد على التعاون الكامل بين كافة أعضاء الجهاز بما يخدم المصلحة العامة للفريق.

النحاس يقود الأهلي

يذكر أن النادى قد أعلن تشكيل الجهاز الفنى الذى يقود الفريق خلال الفترة القادمة، ويضم كل من وليد صلاح الدين مديرًا للكرة، وعماد النحاس مديرًا فنيًّا، وعادل مصطفى مدربًا عامًّا، ومحمد نجيب مدربًا مساعدًا، وأمير عبد الحميد مدربًا لحراس المرمى.

واستأنف النادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الخميس استعدادًا لمواجهة إنبي في الدوري المصري الممتاز.

وكان لاعبو الأهلي قد حصلوا على راحة سلبية من التدريبات الجماعية منذ يوم السبت الماضي.

ويلعب الأهلي أمام إنبي، يوم 14 سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الأسبوع السادس من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان النادي الأهلي، قد وجه الشكر إلى خوسيه ريبيرو مدرب الفريق، عقب الهزيمة أمام بيراميدز في الدوري المصري الممتاز.

