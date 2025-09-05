وافق مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة محسن صلاح على انتقال طارق سليمان مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، للعمل في نادي أهلي طرابلس الليبي.

ويقود حسام البدري تدريب أهلي طرابلس الليبي، كما يتولى هادي خشبة منصب المدير الرياضي للنادي.

وطلب البدري الاستعانة بطارق سليمان لتدريب حراس مرمى أهلي طرابلس.

وحرصت إدارة نادي المقاولون العرب على توجيه خالص التمنيات بالتوفيق لطارق سليمان بعد انتقاله للانضمام إلى فريق أهلي طرابلس مع الجهاز الفني المصري بقيادة حسام البدري.

وقال طارق سليمان إنه فخور بفترة تواجده في بيته المقاولون العرب، مؤكدًا أنه تعلم الكثير خلال فترة تواجده ضمن الجهاز الفني بقيادة محمد مكي.

ووجه سليمان الشكر لإدارة نادي المقاولون العرب وللجهاز وزملائه واللاعبين متمنيا لهم التوفيق.

جدير بالذكر أن حسام البدري قاد أهلي طرابلس للتتويج بالدوري الليبي في الموسم الماضي.