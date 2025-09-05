المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
المقاولون العرب يوافق على رحيل طارق سليمان لتدريب حراس أهلي طرابلس

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

04:27 م 05/09/2025
طارق سليمان

طارق سليمان

وافق مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة محسن صلاح على انتقال طارق سليمان مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، للعمل في نادي أهلي طرابلس الليبي.

ويقود حسام البدري تدريب أهلي طرابلس الليبي، كما يتولى هادي خشبة منصب المدير الرياضي للنادي.

وطلب البدري الاستعانة بطارق سليمان لتدريب حراس مرمى أهلي طرابلس.

وحرصت إدارة نادي المقاولون العرب على توجيه خالص التمنيات بالتوفيق لطارق سليمان بعد انتقاله للانضمام إلى فريق أهلي طرابلس مع الجهاز الفني المصري بقيادة حسام البدري.

وقال طارق سليمان إنه فخور بفترة تواجده في بيته المقاولون العرب، مؤكدًا أنه تعلم الكثير خلال فترة تواجده ضمن الجهاز الفني بقيادة محمد مكي.

ووجه سليمان الشكر لإدارة نادي المقاولون العرب وللجهاز وزملائه واللاعبين متمنيا لهم التوفيق.

جدير بالذكر أن حسام البدري قاد أهلي طرابلس للتتويج بالدوري الليبي في الموسم الماضي.

المقاولون العرب حسام البدري أهلي طرابلس الليبي طارق سليمان

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



