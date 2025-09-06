المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مخطط أحمال الزمالك يعلن رحيله عن الفريق

رامي بشاي

كتب - رامي بشاي

01:47 ص 06/09/2025
علاء رجب

علاء رجب

أعلن علاء رجب، مخطط أحمال الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رحيله عن الجهاز الفني للفريق بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا.

وقال علاء رجب عبر حسابه على منصة "فيس بوك":"بعد 3 سنوات من العمل في نادي الزمالك العريق، تعلمت الكثير والكثير ونلت شرف التتويج ببطولة السوبر الأفريقي وكأس مصر والكونفدرالية".

وأضاف: "أود أن أتوجه بالشكر لجميع الإدارات والأجهزة الفنية والطبية والإدارية وجهاز المهمات (التي عملت معها) على مدار هذه المدة".

وأتم: "وفي الختام حسن الكلام، أتمنى من الله التوفيق لنادي الزمالك العريق فيما هو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله".

وتجدر الإشارة إلى أن الزمالك يواجه نظيره المصري يوم السبت المقبل (13 سبتمبر) ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري.

تعرف على ترتيب الدوري المصري من هنا

تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري من هنا

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك الدوري المصري علاء رجب

