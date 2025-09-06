المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مناورة فنية وفقرة بدنية.. الزمالك يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة المصري

رامي بشاي

كتب - رامي بشاي

11:16 م 06/09/2025
فريق الزمالك

صورة أرشيفية

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تحت قيادة المدرب يانيك فيريرا، تدريباته الجماعية والتي أقيمت اليوم السبت، على أرضية ملعب الكلية الحربية استعدادًا لمواجهة المصري.

ويضرب فريق الزمالك موعدًا مع نظيره المصري، يوم السبت الموافق 13 سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة السادسة من مواجهات الدوري المصري الممتاز.

مستشار الزمالك ينفي تلقي خطاب رسمي من وزارة الإسكان بسحب أرض 6 أكتوبر

الزمالك يواصل تدريباته

اجتمع المدرب البلجيكي يانيك فيريرا، مع اللاعبين قبل انطلاق المران حيث تحدث عن بعض الأمور الفنية والخططية التي سيتم تنفيذها خلال التدريبات استعدادًا للمباريات المقبلة.

وطالب يانيك فيريرا من اللاعبين ضرورة بذل أقصى جهد، واستغلال فترة التوقف بالشكل الأنسب، لعلاج الأخطاء التي وقع فيها الفريق في الفترة السابقة، إلى جانب منحه بعض التعليمات لتنفيذها.

الحضري يعتذر بعد فيديو "العميد الأصلي".. ويوجه رسالة لحسام حسن

تخفيف الحمل البدني

حرص الجهاز الفني على تخفيف الحمل البدني للاعبين في مران اليوم السبت، قبل مباراة النجوم الودية التي سيخوضها الأبيض غداً الأحد على ملعب الكلية الحربية، استعدادًا لمباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وخاض فريق الزمالك فقرة بدنية تحت قيادة الإسباني راؤول لوبيز مدرب الأحمال بالفريق، تضمنت تدريبات متنوعة بجانب فقرة خاصة بالكرة.

وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات فنية خاصة خلال مران اليوم السبت، ركز خلالها يانيك فيريرا وجهازه المعاون على تنفيذ بعض الجمل الخططية في المران.

وشارك اللاعبون في مناورة فنية مصغرة في منتصف الملعب لتنفيذ ما تم التدريب عليه في الفقرة الخططية.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك المصري الدوري المصري يانيك فيريرا

