كلام فى الكورة
بداية الجري حول الملعب.. عودة ياسر وياسين وشكري لتدريبات الأهلي

محمد جلال

كتب - محمد جلال

07:42 م 08/09/2025
ياسر إبراهيم

ياسر إبراهيم - لاعب الأهلي

عاد ثلاثي النادي الأهلي ياسين مرعي ومحمد شكري وياسر إبراهيم للمشاركة في التدريبات بعد غياب لفترة بسبب الإصابة.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صور الثلاثي ياسر إبراهيم وياسين مرعي ومحمد شكري في التدريبات التي أقيمت مساء اليوم الإثنين وعلق عليها: "العودة من جديد للملعب".

وكان ياسر إبراهيم قد تعرض لإصابة في عضلة الفخذ الأيسر حرمته من التواجد مع الأهلي في المباريات الماضية، ويخوض حاليا برنامجًا تأهيليًا.

أما ياسين مرعي فقد أكد أحمد جاب الله، طبيب الأهلي، أن الأشعة التي خضع لها أثبتت إصابته بشد من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية، وقام بتنفيذ البرنامج التأهيلي أيضًا، وأخيرا محمد شكري يعاني من شد من الدرجة الثانية في العضلة الأمامية.

بطولة الدوري المصري الممتاز متوقفة في الوقت الحالي بسبب مشاركة منتخب مصر في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، حيث انتصر على منتخب إثيوبيا بنتيجة 2-0، ومن المقرر أن يلعب مع منتخب بوركينا فاسو مساء الثلاثاء المقبل.

ويتطلع الأهلي لتحقيق الفوز في المباريات القادمة ببطولة الدوري المصري، بالأخص بعد الهزيمة التي تلقاها أمام بيراميدز في الجولة الخامسة بنتيجة 2-0.

ويحتل الأهلي المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 5 نقاط.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي مع إنبي يوم الأحد المقبل، على استاد المقاولون العرب، ضمن مباريات الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري المصري ياسر إبراهيم محمد شكري ياسين مرعي

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

التعليقات

