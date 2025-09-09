المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
عودة الدباغ.. الزمالك يواصل استعداداته لمواجهة المصري في الدوري

رامي بشاي

كتب - رامي بشاي

11:38 م 09/09/2025
عدي الدباغ خلال مباراة الزمالك والمقاولون

عدي الدباغ لاعب الزمالك

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته الجماعية اليوم الثلاثاء، والتي أقيمت على ملعب الكلية الحربية، استعدادًا لمواجهة المصري في الدوري المصري الممتاز.

ويضرب نادي الزمالك موعدًا مع نظيره المصري، لحساب منافسات الجولة السادسة من مواجهات الدوري المصري الممتاز، ويقام اللقاء يوم 13 سبتمبر الجاري.

مصدر في الزمالك ليلا كورة: لا شكاوى من نادي ألفينا السابق.. ودفع أول قسط خلال أيام قليلة

تدريبات الزمالك

أدى لاعبو الزمالك تدريبات بدنية قوية خلال مران اليوم الثلاثاء، تحت قيادة الإسباني راؤول لوبيز مدرب الأحمال بالفريق، والتي تضمنت تدريبات متنوعة بجانب فقرة خاصة بالكرة.

وتواجد يانيك فيريرا، المدير الفني للزمالك، خلال الفقرة البدنية للاطمئنان على مدى جاهزية اللاعبين بدنيًا للمباريات المقبلة.

وخصص الجهاز الفني للزمالك فقرة فنية، شهدت استمرار مشاركة محمد حمد، ومحمد فرج، وزياد مدحت، ثلاثي الشباب الذين تم تصعيدهم للتدريب مع الفريق الأول في الفترة الأخيرة.

وحرص يانيك فيريرا، على تنفيذ بعض الجمل الخططية، وبعد ذلك خاض الفريق مناورة فنية مصغرة في منتصف الملعب.

مصدر بمنتخب فلسطين ليلا كورة: الدباغ أصيب مع الزمالك ولم يلتحق بالمعسكر

مشاركة الدباغ

شارك الفلسطيني عدي الدباغ، لاعب الزمالك في تدريبات الفريق الجماعية، بعد أن تعرض للإصابة بكدمة في الركبة خلال مباراة وادي دجلة الأخيرة في الدوري.

وخضع عدي الدباغ لبرنامج تأهيلي وعلاجي مكثف، قبل أن يعود للمشاركة في التدريبات تدريجيًا، استعداداً للمباراة المقبلة في الدوري.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك الدوري المصري نادي الزمالك يانيك فيريرا عدي الدباغ

أحدث الموضوعات

أخبار تهمك

