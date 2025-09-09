يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته الجماعية اليوم الثلاثاء، والتي أقيمت على ملعب الكلية الحربية، استعدادًا لمواجهة المصري في الدوري المصري الممتاز.

ويضرب نادي الزمالك موعدًا مع نظيره المصري، لحساب منافسات الجولة السادسة من مواجهات الدوري المصري الممتاز، ويقام اللقاء يوم 13 سبتمبر الجاري.

تدريبات الزمالك

أدى لاعبو الزمالك تدريبات بدنية قوية خلال مران اليوم الثلاثاء، تحت قيادة الإسباني راؤول لوبيز مدرب الأحمال بالفريق، والتي تضمنت تدريبات متنوعة بجانب فقرة خاصة بالكرة.

وتواجد يانيك فيريرا، المدير الفني للزمالك، خلال الفقرة البدنية للاطمئنان على مدى جاهزية اللاعبين بدنيًا للمباريات المقبلة.

وخصص الجهاز الفني للزمالك فقرة فنية، شهدت استمرار مشاركة محمد حمد، ومحمد فرج، وزياد مدحت، ثلاثي الشباب الذين تم تصعيدهم للتدريب مع الفريق الأول في الفترة الأخيرة.

وحرص يانيك فيريرا، على تنفيذ بعض الجمل الخططية، وبعد ذلك خاض الفريق مناورة فنية مصغرة في منتصف الملعب.

مشاركة الدباغ

شارك الفلسطيني عدي الدباغ، لاعب الزمالك في تدريبات الفريق الجماعية، بعد أن تعرض للإصابة بكدمة في الركبة خلال مباراة وادي دجلة الأخيرة في الدوري.

وخضع عدي الدباغ لبرنامج تأهيلي وعلاجي مكثف، قبل أن يعود للمشاركة في التدريبات تدريجيًا، استعداداً للمباراة المقبلة في الدوري.