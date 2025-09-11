نشر يلا كورة عددًا من الموضوعات الهامة، مساء أمس الأربعاء، تزامنًا مع إعلان النادي الأهلي ضم ثنائي جديد إلى لجنة التخطيط، جنبًا إلى جنب مع عودة التونسي سيف الدين الجزيري إلى المشاركة في تدريبات الزمالك، فضلًا عن كشف فيفا جدول مباريات كأس إنتركونتيننتال للأندية 2025 بمشاركة بيراميدز.

وفيما يلي، أبرز موضوعات يلا كورة مساء الأربعاء..

مواعيد كأس إنتركونتيننتال للأندية

أعلن فيفا لأول مرة مواعيد مباريات كأس إنتركونتيننتال للأندية 2025 بمشاركة بيراميدز، كما حدد الملاعب المستضيفة.

المواعيد والأماكن.. جدول مباريات كأس إنتركونتيننتال للأندية

ثنائي جديد في تخطيط الأهلي

كشف الأهلي عبر بيان رسمي انضمام محمد يوسف ووليد صلاح الدين إلى لجنة التخطيط، علمًا بأن الأول يشغل منصب المدير الرياضي، فيما تم تعيين الأخير كمدير للكرة قبل أسابيع.

الأهلي يعلن انضمام يوسف ووليد صلاح إلى لجنة التخطيط

عودة الجزيري

عاد اللاعب التونسي سيف الدين الجزيري إلى المشاركة في تدريبات الزمالك أخيرًا، بعد حل أزمته مع المدرب البلجيكي يانيك فيريراز

الجزيري يعود لتدريبات الزمالك

إصابة كهربا

أوضح المدير الفني التونسي نبيل معلول، مدرب نادي القادسية الكويتي، تفاصيل إصابة اللاعب محمود عبد المنعم كهربا في تصريحات خاصة ليلا كورة.

معلول يكشف طبيعة إصابة كهربا في القادسية

كواليس وليد صلاح الدين

علق وليد صلاح الدين، مدير الكرة في النادي الأهلي، على قرار انضمامه إلى لجنة التخطيط.

ماذا قال وليد صلاح الدين بعد انضمامه لتخطيط الأهلي؟

متى يترك النحاس تدريب الأهلي؟

يواصل الأهلي البحث عن مدرب أجنبي جديد، بينما كشف وليد صلاح الدين عن الموعد المتوقع لبقاء عماد النحاس في منصب القائم بأعمال المدير الفني.

مدير الكرة يتحدث عن ملف المدرب الجديد في الأهلي

معسكر منتخب مصر الثاني

تحدث المدير الفني حلمي طولان، مدرب منتخب مصر المشارك في كأس العرب، بشأن تفاصيل المعسكر المقبل، بعد نجاح معسكر سبتمبر الذي شهد التفوق على تونس وديًا مرتين.

طولان يكشف تفاصيل المعسكر المقبل لمنتخب مصر الثاني

إصابات الأهلي

كشف وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالأهلي، موقف اللاعبين المصابين في الفريق الأول لكرة القدم، قبل مواجهة إنبي.

موقف المصابين في الأهلي

تصريحات يورتشيتش

حل كرونسلاف يورتشيتش، مدرب نادي بيراميدز، ضيفًا على أحد البرامج التليفزيونية، ليتحدث بشأن العديد من الملفات الخاصة بكرة القدم في مصر.

يورتشيتش: سأضم إمام ودونجا إذا كان ممكنًا

يورتشيتش يتحدث عن تراجع بيراميدز