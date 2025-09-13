يواصل النادي الأهلي ترتيباته الخاصة بانعقاد الجمعية العمومية المقرر لها يوم الجمعة المقبل 19 سبتمبر الجاري، للتصويت على تعديلات لائحة النظام الأساسي.

وقال الأهلي عبر موقعه الرسمي إنه حرصًا من النادي على توفير أقصى درجات الشفافية والتنظيم الدقيق، وتيسير إجراءات التصويت لأعضاء الجمعية العمومية تم الاتفاق مع الجهة الإدارية على توفير إشراف قضائي كامل على عملية التصويت.

هذا ووجه مجلس إدارة الأهلي الدعوة إلى أعضاء الجمعية العمومية للحضور والمشاركة الفاعلة يوم الجمعة المقبل؛ من أجل التصويت على اعتماد التعديلات الجديدة، بعد صدور قانون الرياضة رقم 171 لسنة 2025.

كما ناشد النادي الأهلي أعضاءه ضرورة تلبية الدعوة، والمساهمة في دعم الاستقرار المؤسسي وفق ما تقره لائحة النظام الأساسي.

الخطيب يعلن عدم ترشحه في الانتخابات المقبلة

كان محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي أعلن في بيان رسمي، أمس الجمعة، عزمه عدم الترشح في انتخابات النادي المقبلة، وابتعاده خلال الفترة الحالية عن مزاولة الأعمال لبدء برنامجه العلاجي.

واختص الخطيب في بيان، أعضاء الجمعية العمومية، قائلًأ: "أناشد أعضاء النادي الأهلي الكرام لحضور الجمعية العمومية الخاصة، المقرر انعقادها يوم الجمعة الموافق 19 سبتمبر 2025 للمشاركة في كتابة مستقبل نادينا".

رسميًا.. الخطيب يعلن عدم الترشح في انتخابات الأهلي.. التفاصيل من هنا

ورد مجلس الأهلي في بيان رسمي رفضه قرار الخطيب بالابتعاد عن النادي.. طالع التفاصيل من هنا