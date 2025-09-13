المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

2 0
20:00
المصري

المصري

الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

0 3
19:30
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

4 3
19:00
إنتر ميلان

إنتر ميلان

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

5 0
19:30
هامبورج

هامبورج

الدوري الإنجليزي
برينتفورد

برينتفورد

- -
22:00
تشيلسي

تشيلسي

فيريرا يفاجئ الجزيري.. استبعاد من مباراة المصري وتدريبات تأهيلية في برج العرب

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

07:18 م 13/09/2025
سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك

سيف الدين الجزيري - الزمالك

قرر البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك استبعاد مهاجمه التونسي سيف الدين الجزيري من قائمة مباراة المصري البورسعيدي.

ويستضيف استاد الجيش ببرج العرب مباراة المصري والزمالك في الثامنة مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

الجزيري خارج مباراة الزمالك والمصري

رغم انضمام الجزيري لقائمة مباراة المصري إلا أنه تم استبعاده، اليوم السبت، بقرار من يانيك فيريرا.

وخاض سيف الجزيري تدريبات تأهيلية خاصة على ستاد الجيش ببرج العرب بعد قرار الاستبعاد.

وأدى المهاجم التونسي التدريبات التأهيلية تحت قيادة ماريو تومليانوفيتش مخطط الأحمال بالفريق.

تشكيل الزمالك:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: محمود بنتايك – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – عمر جابر

خط الوسط: نبيل عماد – عبد الله السعيد – ناصر ماهر

خط الهجوم: خوان بيزيرا – عدي الدباغ – آدم كايد

تشكيل المصري البورسعيدي:

حراسة المرمى : عصام ثروت.

خط الدفاع : كريم العراقي - باهر المحمدي - محمد هاشم - عمرو سعداوي.

خط الوسط : محمد مخلوف -محمود حمادة - أحمد علي عامر.

خط الهجوم: عبد الرحيم دغموم - منذر طمين - صلاح محسن.

