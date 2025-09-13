قرر البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك استبعاد مهاجمه التونسي سيف الدين الجزيري من قائمة مباراة المصري البورسعيدي.

ويستضيف استاد الجيش ببرج العرب مباراة المصري والزمالك في الثامنة مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

الجزيري خارج مباراة الزمالك والمصري

رغم انضمام الجزيري لقائمة مباراة المصري إلا أنه تم استبعاده، اليوم السبت، بقرار من يانيك فيريرا.

وخاض سيف الجزيري تدريبات تأهيلية خاصة على ستاد الجيش ببرج العرب بعد قرار الاستبعاد.

وأدى المهاجم التونسي التدريبات التأهيلية تحت قيادة ماريو تومليانوفيتش مخطط الأحمال بالفريق.

تشكيل الزمالك:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: محمود بنتايك – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – عمر جابر

خط الوسط: نبيل عماد – عبد الله السعيد – ناصر ماهر

خط الهجوم: خوان بيزيرا – عدي الدباغ – آدم كايد

تشكيل المصري البورسعيدي:

حراسة المرمى : عصام ثروت.

خط الدفاع : كريم العراقي - باهر المحمدي - محمد هاشم - عمرو سعداوي.

خط الوسط : محمد مخلوف -محمود حمادة - أحمد علي عامر.

خط الهجوم: عبد الرحيم دغموم - منذر طمين - صلاح محسن.