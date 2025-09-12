المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

2 0
20:00
المصري

المصري

الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

0 3
19:30
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

4 3
19:00
إنتر ميلان

إنتر ميلان

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

5 0
19:30
هامبورج

هامبورج

الدوري الإنجليزي
برينتفورد

برينتفورد

- -
22:00
تشيلسي

تشيلسي

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

فاركو يجهز شكوى لاتحاد الكرة ضد الحكم حمادة القلاوي

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

08:11 م 13/09/2025
الحكم حمادة القلاوي

الحكم حمادة القلاوي

يجهز مسئولو نادي فاركو شكوى رسمية، ضد الحكم حمادة القلاوي، الذي أدار مباراته الأخيرة أمام الاتحاد السكندري، والتي انتهت بالتعادل السلبي في الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري.

وأوضح فاركو في بيان رسمي، أن إدارة النادي ستطالب خلال الشكوي بضرورة إبعاد حمادة القلاوي عن إدارة مبارياته المقبلة، بسبب كثرة الأخطاء التي وقع فيها، خلال كل المباريات التي أدارها للفريق البرتقالي.

ويري نادي فاركو أن حمادة القلاوي تجاهل احتساب ركلة جزاء لمحمد فخري لاعب الفريق في مباراة أمس أمام الاتحاد.

وأشار فاركو في بيانه، إلى أن الحكم لم يقرر العودة لتقنية الفيديو، رغم وضوح اللعبة حسبما وصف النادي، كما أنها ليست المرة الأولي التي يتعرض فيها فاركو لموقف مشابه مع الحكم حمادة القلاوي.

وأضاف فاركو أن حمادة القلاوي تجاهل احتساب ركلة جزاء لصالح لاعبه سيف تيري، في الموسم الماضي، خلال مواجهة المصري البورسعيدي.

مباراة فاركو القادمة
الاتحاد السكندري فاركو حمادة القلاوي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
الزمالك

الزمالك

2 0
المصري

المصري

69

فرصة ضائعة.. عرضية من الجانب الأيسر للزمالك قابلها حسام عبد المجيد بصربة راسية خرجت أعلى مرمى المصري إلى خارج الملعب

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg