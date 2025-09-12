فاركو يجهز شكوى لاتحاد الكرة ضد الحكم حمادة القلاوي

يجهز مسئولو نادي فاركو شكوى رسمية، ضد الحكم حمادة القلاوي، الذي أدار مباراته الأخيرة أمام الاتحاد السكندري، والتي انتهت بالتعادل السلبي في الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري.

وأوضح فاركو في بيان رسمي، أن إدارة النادي ستطالب خلال الشكوي بضرورة إبعاد حمادة القلاوي عن إدارة مبارياته المقبلة، بسبب كثرة الأخطاء التي وقع فيها، خلال كل المباريات التي أدارها للفريق البرتقالي.

ويري نادي فاركو أن حمادة القلاوي تجاهل احتساب ركلة جزاء لمحمد فخري لاعب الفريق في مباراة أمس أمام الاتحاد.

وأشار فاركو في بيانه، إلى أن الحكم لم يقرر العودة لتقنية الفيديو، رغم وضوح اللعبة حسبما وصف النادي، كما أنها ليست المرة الأولي التي يتعرض فيها فاركو لموقف مشابه مع الحكم حمادة القلاوي.

وأضاف فاركو أن حمادة القلاوي تجاهل احتساب ركلة جزاء لصالح لاعبه سيف تيري، في الموسم الماضي، خلال مواجهة المصري البورسعيدي.