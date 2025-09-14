المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
83% من التسديدات لم تهدد المرمى.. ماذا قدم تريزيجيه رجل مباراة الأهلي وإنبي؟

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

11:11 م 14/09/2025
محمود تريزيجيه

احتفال محمود تريزيجيه بهدفه أمام إنبي

حصل محمود تريزيجيه، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على جائزة رجل المباراة في مواجهة المارد الأحمر وإنبي، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وانتهت مباراة الأهلي وإنبي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في مباراة الجولة السادسة من مسابقة الدوري، التي أقيمت على ملعب المقاولون العرب.

المعاناة مستمرة.. إنبي يفرض التعادل على الأهلي في أول اختبار للنحاس (فيديو)

تريزيجيه رجل مباراة الأهلي وإنبي

وسجل محمود تريزيجيه هدف الأهلي الوحيد في مباراة الفريق ضد إنبي، لكنه لم يكن كافيًا لحصول المارد الأحمر على النقاط الثلاثة.

تريزيجيه يسجل أول أهدافه مع الأهلي (فيديو).. طالع التفاصيل من هنا

أرقام محمود تريزيجيه ضد إنبي

وجاءت أرقام محمود تريزيجيه خلال مباراة الأهلي وإنبي، التي حصل على أفضل لاعب خلالها، كما يلي:

لعب المباراة بالكامل.

أحرز هدفًا.

سدد (6) على المرمى (1) خارح المرمى (3) تم اعتراضها (2)، أي أن 83% منها لم تهدد حارس إنبي.

محاولات المراوغة الناجحة (0) من (2).

لمس الكرة 40 مرة.

دقة التمريرات 79%.

ركلات طولية ناجحة (1) من (2).

مواجهات أرضية ناجحة (4) من (8).

مواجهات هوائية ناجحة (1) من (3).

خسر الاستحواذ 11 مرة.

شتت الكرة مرة واحدة.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري المصري إنبي محمود تريزيجيه مباراة الأهلي وإنبي

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

