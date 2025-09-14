حصل محمود تريزيجيه، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على جائزة رجل المباراة في مواجهة المارد الأحمر وإنبي، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وانتهت مباراة الأهلي وإنبي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في مباراة الجولة السادسة من مسابقة الدوري، التي أقيمت على ملعب المقاولون العرب.

تريزيجيه رجل مباراة الأهلي وإنبي

وسجل محمود تريزيجيه هدف الأهلي الوحيد في مباراة الفريق ضد إنبي، لكنه لم يكن كافيًا لحصول المارد الأحمر على النقاط الثلاثة.

أرقام محمود تريزيجيه ضد إنبي

وجاءت أرقام محمود تريزيجيه خلال مباراة الأهلي وإنبي، التي حصل على أفضل لاعب خلالها، كما يلي:

لعب المباراة بالكامل.

أحرز هدفًا.

سدد (6) على المرمى (1) خارح المرمى (3) تم اعتراضها (2)، أي أن 83% منها لم تهدد حارس إنبي.

محاولات المراوغة الناجحة (0) من (2).

لمس الكرة 40 مرة.

دقة التمريرات 79%.

ركلات طولية ناجحة (1) من (2).

مواجهات أرضية ناجحة (4) من (8).

مواجهات هوائية ناجحة (1) من (3).

خسر الاستحواذ 11 مرة.

شتت الكرة مرة واحدة.