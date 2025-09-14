كشف مصدر مقرب من محمود حسن تريزيجيه، حقيقة الإشارة التي قام بها، عقب تسجيله هدفًا للفريق الأحمر، في مواجهة إنبي، التي أقيمت مساء أمس الأحد، على أرضية ملعب المقاولون العرب، في الجولة السادسة من الدوري المصري.

وقال مصدر مقرب من تريزيجيه في تصريحات ليلا كورة: "تريزيجيه لم يقصد بإشارته جمهور الأهلي، بل كان يقصد شخص محدد في المدرجات، ظل يهاجمه منذ بداية المباراة".

وأوضح: "وتريزيجيه يكن كل الاحترام لجماهير الأهلي، ويعلم قيمتها ويقدرها، لأنها الداعم الأول للفريق".

وكان تريزيجيه قد قام بإشارة لإسكات أحد الأشخاص، عقب تسجيله هدف الأهلي في مواجهة إنبي، برأسية قوية بعد عرضية من محمد هاني.

وكان الأهلي قد سقط في فخ التعادل، أمام نظيره إنبي بهدف لكلا منهما، في الجولة السادسة من مسابقة الدوري العام.

وتقدم الأهلي عن طريق محمود حسن تريزيجيه في الشوط الأول، قبل أن يدرك إنبي التعادل من ركلة جزاء، بأقدام أحمد العجوز.