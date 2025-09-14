المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مصدر مقرب من تريزيجيه لـ يلا كورة: لم يقصد جماهير الأهلي بإشارته

يلا كورة

كتب - يلا كورة

12:45 ص 15/09/2025
محمود حسن تريزيجيه لاعب الأهلي

محمود حسن تريزيجيه لاعب الأهلي

كشف مصدر مقرب من محمود حسن تريزيجيه، حقيقة الإشارة التي قام بها، عقب تسجيله هدفًا للفريق الأحمر، في مواجهة إنبي، التي أقيمت مساء أمس الأحد، على أرضية ملعب المقاولون العرب، في الجولة السادسة من الدوري المصري.

مصدر مقرب من تريزيجيه عن احتفاله: كان يشير لشخص هاجمه منذ بداية اللقاء

وقال مصدر مقرب من تريزيجيه في تصريحات ليلا كورة: "تريزيجيه لم يقصد بإشارته جمهور الأهلي، بل كان يقصد شخص محدد في المدرجات، ظل يهاجمه منذ بداية المباراة".

83% من التسديدات لم تهدد المرمى.. ماذا قدم تريزيجيه رجل مباراة الأهلي وإنبي؟

وأوضح: "وتريزيجيه يكن كل الاحترام لجماهير الأهلي، ويعلم قيمتها ويقدرها، لأنها الداعم الأول للفريق".

الأهلي يسقط في فخ التعادل أمام إنبي

وكان تريزيجيه قد قام بإشارة لإسكات أحد الأشخاص، عقب تسجيله هدف الأهلي في مواجهة إنبي، برأسية قوية بعد عرضية من محمد هاني.

وكان الأهلي قد سقط في فخ التعادل، أمام نظيره إنبي بهدف لكلا منهما، في الجولة السادسة من مسابقة الدوري العام.

وتقدم الأهلي عن طريق محمود حسن تريزيجيه في الشوط الأول، قبل أن يدرك إنبي التعادل من ركلة جزاء، بأقدام أحمد العجوز.

 

