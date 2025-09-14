نشر يلا كورة، العديد من الموضوعات الهامة على مدار أمس الإثنين، على رأسها هي تجميد مستحقات لاعبي الأهلي لحين استعادة الانتصارات الغائبة عن النادي في الفترة الحالية، بالإضافة إلى طلب رابطة الأندية حكام أجانب لمباراة القمة، ووعد جون إدوارد بصرف المستحقات المتأخرة للاعبي الزمالك.

وإليكم أبرز الموضوعات:

مصدر ليلا كورة: حجز إمام عاشور في أحد المستشفيات عقب مباراة إنبي

تعرض إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لحالة من الإعياء، عقب مباراة إنبي.

مصدر ليلا كورة: تضاؤل فرص زيزو في اللحاق بمباراة الزمالك

تعرض أحمد السيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لإصابة في مباراة إنبي في الدوري المصري.

مصدر ليلا كورة: اجتماع للجنة التخطيط بالأهلي لحسم المدرب الجديد

تعقد لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، اجتماعًا، الاثنين، وذلك لحسم ملف المدير الفني الأجنبي.

سيتواجد في المستشفى 3 أيام.. طبيب الأهلي يكشف تفاصيل حالة إمام عاشور

كشف أحمد جاب الله طبيب النادي الأهلي، تفاصيل حالة إمام عاشور لاعب الفريق، بعد نقله إلى المستشفى عقب نهاية مباراة إنبي في الدوري.

"لضمان الحيادية".. رابطة الأندية تخاطب اتحاد الكرة لطلب حكام أجانب لمباراة القمة

خاطبت رابطة الأندية المصرية المحترفة، برئاسة أحمد دياب، الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة بشكل رسمي، من أجل طلب استقدام طاقم تحكيم أجنبي، من أجل إدارة مباراة القمة.

مصدر ليلا كورة: الخطيب حضر جزءًا من جلسة لجنة التخطيط.. وتواجد في مران الأهلي

تواجد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، داخل مقر القلعة الحمراء، الإثنين، عقب التعادل مع إنبي، في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

مصدر ليلا كورة: جون إدوارد وعد لاعبي الزمالك بصرف المستحقات المتأخرة خلال أيام

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن تطورات ملف المستحقات المتأخرة، الخاصة بلاعبي الفريق الأول لكرة القدم، وذلك عقب الانتصار الأخير على حساب المصري البورسعيدي، في الجولة السادسة من بطولة الدوري العام.

بعد حجزه في المستشفى.. ما مرض إمام عاشور؟

تعرض إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، لوعكة صحية، الاثنين، نُقِل على أثرها إلى أحد المستشفيات.

"لحين تحسن النتائج".. قناة الأهلي: تقرر تجميد مستحقات جميع اللاعبين بعد التعادل مع إنبي

كشف أحمد شوبير، مقدم البرنامج الرئيسي لقناة الأهلي، عن قرار مجلس الإدارة بعد التعادل مع إنبي في بطولة الدوري المصري.

"أشعة سونار وفحص جديد".. قناة الأهلي تكشف موقف زيزو بعد إصابته أمام إنبي

كشفت قناة الأهلي موقف أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بعدما خرج مصابا من مباراة إنبي في الدوري.

قناة الأهلي: عودة ياسر إبراهيم للتدريبات الجماعية.. واستمرار تأهيل عبد القادر

أعلنت قناة الأهلي مشاركة ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأحمر، في التدريبات الجماعية قبل مباراة سيراميكا كليوباترا.