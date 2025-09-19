بعد ما يقرب من عامين، ظهر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي في مقر القلعة الحمراء بالجزيرة، اليوم الخميس.

وكان النادي الأهلي أعلن في شهر أغسطس لعام 2023، رحيل سيد عبد الحفيظ عن منصب مدير الكرة بعد رحلة مليئة بالإنجازات والبطولات.

واتجه عبد الحفيظ للعمل في الإعلام بعد ذلك، قبل أن يعود للمشهد مرة أخرى في النادي الأهلي، اليوم الخميس.

ووفقًا لمصادر "يلا كورة" فإن ظهور سيد عبد الحفيظ في الأهلي كان بدعوة من رئيس النادي محمود الخطيب.

وعقد الخطيب اجتماعًا مع عبد الحفيظ وتناقشا في عدة ملفات، ولكن لم يتم الإفصاح عن ما دار بينهما.

عودة سيد عبد الحفيظ إلى الأهلي

ربما السؤال الذي يشغل بال الكثيرين من جمهور الأهلي.. ما المنصب الذي قد يتولاه سيد عبد الحفيظ في القلعة الحمراء؟.

وبلا أدنى شك يتمنى جمهور الأهلي أن يرى عبد الحفيظ في النادي مجددًا، في ظل حالة عدم الاستقرار التي يعيشها الفريق الأول لكرة القدم.

سيناريو 1.. عضو مجلس إدارة في الانتخابات المقبلة

مع اقتراب انتخابات النادي الأهلي في نهاية شهر أكتوبر المقبل، قد يكون سيد عبد الحفيظ أحدث الوجوه التي ستدخل هذا السباق.

وعلم "يلا كورة" أن سيد عبد الحفيظ مرشح للدخول في الانتخابات المقبلة ضمن قائمة محمود الخطيب إذا نوى الترشح.

وقد يترشح سيد عبد الحفيظ على منصب عضو مجلس إدارة الأهلي.

ولم يسبق لصاحب الـ47 عاما أن خاض غمار الانتخابات من قبل، وربما حان الوقت أن يأخذ خطوة جديدة في مسيرته الإدارية.

سيناريو 2.. نائب المشرف العام على الكرة

أمام سيد عبد الحفيظ أيضًا سيناريو آخر قد يعيده للأهلي من خلال أن يصبح نائبًا للمشرف العام على الكرة وهو محمود الخطيب.

ويحتاج الخطيب لمن ينوب عنه في الإشراف على قطاع الكرة في ظل الحالة الصحية غير المستقرة التي يعاني منها رئيس القلعة الحمراء.

ونصح الأطباء رئيس الأهلي بالراحة والابتعاد عن الضغوط وهو ما أجبره على الإعلان عن عدم الترشح في الانتخابات المقبلة قبل أن تظهر مؤشرات جديدة بتراجعه عن هذا القرار.

وقد يفكر الخطيب أن يكون لسيد عبد الحفيظ دورا كبيرا في الإشراف على الكرة ومنحه كافة الصلاحيات، خاصة أثناء غيابه بسبب فترات العلاج.

سيناريو 3.. منسق قطاع الكرة

من بين السيناريوهات المطروحة أيضًا أن يصبح سيد عبد الحفيظ منسقا عاما لقطاع الكرة في الأهلي.

من يتولى منصب منسق قطاع الكرة هو الذي يقوم بتنسيق وتنظيم العمل في قطاع كرة القدم، ويكون حالة الوصل والرابط بين رئيس النادي ومدير الكرة ولجنة التخطيط.

وربما يتم منحه أيضًا بعض الصلاحيات والمهام الأخرى في بعض الملفات مثل التعاون مع مدير التعاقدات.