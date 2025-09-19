يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق سيراميكا كليوباترا، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، للموسم الحالي 2025-2026.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا

تقام مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي يستضيفها ستاد القاهرة الدولي.

وتنطلق مباراة الأهلي ضد سيراميكا، بحلول الثامنة مساء اليوم الجمعة، في ختام مواجهات هذه الجولة من المسابقة المحلية.

الأهلي يحتل المركز الـ16 برصيد 6 نقاط، بينما يتواجد سيراميكا كليوباترا بالمرتبة السابعة بـ10 نقاط، في جدول ترتيب الدوري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا

تنقل أحداث مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، عبر شاشة قناة أون سبورت 1، التي تبث عبر القمر الصناعي نايل سات، بجودة تصل إلى HD.

ويمكن استقبال قناة أون سبورت، على القمر الصناعي نايل سات، عبر تردد 11861، استقطاب رأسي (V)، معدل الترميز 27500.

