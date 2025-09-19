المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
17:00
المصري

المصري

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

كأس خادم الحرمين الشريفين
العدالة

العدالة

- -
21:30
الهلال

الهلال

الدوري الإيطالي
نابولي

نابولي

- -
21:45
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

- -
20:00
غزل المحلة

غزل المحلة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا والقناة الناقلة

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

09:54 ص 19/09/2025
الأهلي وسيراميكا

مباراة الأهلي وسيراميكا

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق سيراميكا كليوباترا، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، للموسم الحالي 2025-2026.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا

تقام مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي يستضيفها ستاد القاهرة الدولي.

وتنطلق مباراة الأهلي ضد سيراميكا، بحلول الثامنة مساء اليوم الجمعة، في ختام مواجهات هذه الجولة من المسابقة المحلية.

الأهلي يحتل المركز الـ16 برصيد 6 نقاط، بينما يتواجد سيراميكا كليوباترا بالمرتبة السابعة بـ10 نقاط، في جدول ترتيب الدوري الممتاز.

عودة ياسر وعمر كمال.. قائمة الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا

تنقل أحداث مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، عبر شاشة قناة أون سبورت 1، التي تبث عبر القمر الصناعي نايل سات، بجودة تصل إلى HD.

ويمكن استقبال قناة أون سبورت، على القمر الصناعي نايل سات، عبر تردد 11861، استقطاب رأسي (V)، معدل الترميز 27500.

لإنهاء الكبوة.. الأهلي يصطدم بنجومه السابقين في سيراميكا

الأهلي الدوري المصري الممتاز سيراميكا كليوباترا مباراة الأهلي وسيراميكا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة أهلي جدة وبيراميدز؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg