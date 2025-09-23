المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مكالمة غيرت حياته بسبب فيتوريا وتجربة عربية.. من هو برونو لاج المرشح لتدريب الأهلي؟

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

05:28 م 23/09/2025
برونو لاج

برونو لاج مدرب بنفيكا السابق

ارتبط اسم البرتغالي برونو لاج، بتدريب النادي الأهلي خلال الساعات الماضية، عقب رحيله عن قيادة فريق بنفيكا البرتغالي مؤخرًا.

ويعد برونو لاج أحد أبرز الأسماء في الدوري البرتغالي على مدار السنوات الأخيرة، بفضل مسيرته التدريبية الطويلة مع نادي بنفيكا.

بدأ كمدرب لياقة بدنية.. تعرف على برونو لاج المدير الفني المحتمل للنادي الأهلي

وكان برونو لاج قد بدأ مسيرته التدريبية، كمدرب لياقة بدنية في نادي فيتوريا دي سيتوبال، مع المدير الفني خوسيه روشا.

وعمل برونو مع عدة أندية، قبل انتقاله للعمل بأكاديمية نادي بنفيكا، عام 2004، حيث قاد فرق الشباب لفترة طويلة، استمرت حتى عام 2012.

وانتقل في عام 2012، من أجل توسيع آفاقه، فعمل في نادي الأهلي الإماراتي، فريقي تحت 19 عامًا و"ب"، واكتسب خبرة قيّمة خلال تلك الفترة من مسيرته التدريبية، حيث تعد تجربته الوحيدة في المنطقة العربية.

وخلال تلك الفترة، نشأت صداقة بينه وبين كارلوس كارفالهال، المدرب السابق لسبورتينج لشبونة وبشكتاش، الذي كان في فترة راحة من الإدارة، تبادلا الأفكار حول التدريب، وتطوير اللاعبين الشباب، وكرة القدم الهجومية.

ألف الثنائي كتابًا معًا بعنوان "كرة القدم: تطوير المعرفة"، وهو في الأساس دليل تدريبي يُفصّل أساليب التدريب ويشرح المبادئ الأساسية للخطتين الهجومية والدفاعية في تشكيلة كارفالهال المفضلة 4-3-3.

عندما عُرض على كارفالهال تدريب شيفيلد وينزداي عام 2015، اصطحب معه لاجي كمدرب مساعد، ثم انتقل معه للعمل مع فريق سوانزي سيتي عام 2017.

وعاد برونو لاج للعمل في بنفيكا عام 2018، حيث تولى قيادة فريق الرديف "ب"، قبل أن يستقبل مكالمة هاتفية غيرت حياته، في أوائل يناير 2019.

 كان مدرب بنفيكا "ب" يستقل سيارته عندما بدأ هاتفه يرن، بنظرة سريعة على الشاشة، ظهر اسم لويس فيليبي فييرا، رئيس بنفيكا، الذي سأله عما إذا كان يرغب في أن يصبح مدربًا مؤقتًا للفريق الأول، ليحل محل روي فيتوريا، بعد تراجع الفريق للمركز الرابع في جدول ترتيب الدوري البرتغالي.

لم يحتج لاج إلى وقت طويل للإجابة، فبعد 20 عامًا كمدرب، كان هذا أول عرض له لمنصب إداري رفيع المستوى، في نادٍ يعرفه جيدًا، بعد أن عمل فيه لمدة تسع سنوات، على مدار فترتين.

ومنذ ذلك الوقت قاد لاج نادي بنفيكا في ولايتين، كما درب فريقي وولفرهامبتون الإنجليزي وبوتافوجو البرازيلي.

وحصد المدرب صاحب الـ 49 عامًا، 4 بطولات خلال مسيرته التدريبية، جميعها مع نادي بنفيكا، حيث فاز بالدوري البرتغالي مرة، كأس السوبر البرتغالي مرتين، وكأس البرتغال مرة وحيدة.

وأشارت تقارير صحفية برتغالية، إلى أن النادي الأهلي تقدم بعرض للتعاقد مع المدرب البرتغالي، بعقد لمدة موسم مع خيار التمديد.

