توصل النادي الأهلي لاتفاق نهائي مع الدنماركي توماس توماسبرج المدير الفني السابق لميتييلاند الدنماركي، لتولي منصب مدرب الفريق.

ويبحث النادي الأهلي، عن التعاقد مع مدرب أجنبي جديد، لخلافة الإسباني خوسيه ريبيرو.

ويقود عماد النحاس تدريب النادي الأهلي، بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدرب أجنبي جديد.

وكان مصدر أكد ليلا كورة، أن الأهلي وصل لمفاوضات متقدمة مع المدرب الدنماركي لتولي منصب المدير الفني الجديد للفريق. طالع التفاصيل

تفاصيل تعاقد الأهلي مع توماسبيرج

وقال مصدر في تصريحات خاصة: "الأهلي توصل لاتفاق نهائي مع توماسبيرج لتدريب الفريق لمدة عامين قادمين حتى 2027".

وأضاف المصدر: "توماسبيرج سيحصل على راتب شهري يقدر بـ220 ألف دولار شهرياً".

وأشار المصدر إلى أن المدرب الدنماركي من المتوقع وصوله إلى القاهرة يوم الأربعاء المقبل من أجل توقيع العقود والإعلان الرسمي عن تدريبه للنادي الأهلي.

ويستعد الأهلي لمواجهة غريمه التقليدي الزمالك، مساء الإثنين، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

جدير بالذكر أن توماسبيرج كان يقود فريق ميتييلاند الدنماركي منذ مارس 2023 ورحل عن صفوف الفريق في أوائل شهر سبتمبر الجاري، كما أنه أشرف على تدريب إمام عاشور لاعب النادي الأهلي الحالي، أثناء تواجده في الفريق الدنماركي في 2023.

درب عاشور ولم يُشركه وحقق الدوري.. تعرف على توماسبيرج المرشح لتدريب الأهلي