اعترض ياسر إبراهيم، مدافع النادي الأهلي، على عدم حصوله على جائزة رجل مباراة فريقه ضد حرس الحدود في الدوري.

وانتصر الأهلي على حرس الحدود بنتيجة 3-2، في اللقاء الذي أقيم على استاد الكلية الحربية، ضمن مباريات الجولة الثامنة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وبادر جراديشار بالتسجيل للأهلي في الدقيقة الثالثة، قبل أن يتعادل محمد حمدي زكي في الدقيقة التاسعة لحرس الحدود، ومن ثم أحرز تريزيجيه الهدف الثاني للأهلي من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني سجل طاهر محمد طاهر هدفا لحرس الحدود بالخطأ في مرماه، قبل أن يحرز ياسر إبراهيم الهدف الثالث للأهلي في الدقائق الأخيرة من المباراة.

أزمة ياسر إبراهيم مع رجل المباراة

وبعد المباراة أعلن المراقب عن فوز مروان عطية بجائزة رجل المباراة، ليتجه ياسر إبراهيم لمسؤول الرابطة معترضا على عدم حصوله على الجائزة وفقا لمراسل "يلا كورة".

وقال مراسل "يلا كورة" بعد المباراة: "ياسر إبراهيم اعترض على عدم حصوله على جائزة رجل المباراة بعد مواجهة حرس الحدود".

وأضاف: "تحدث ياسر إبراهيم مع مسؤول رابطة الأندية عن أسباب عدم حصوله على الجائزة وكيفية الاختيار".

وأنهى: "تدخل المنسق الأمني للأهلي، بالإضافة إلى محمد الشناوي وتم انتهاء الأزمة بشكل سريع".