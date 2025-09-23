المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
17:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
البنك الاهلي

البنك الاهلي

- -
20:00
وادي دجلة

وادي دجلة

الدوري المصري
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00
مودرن سبورت

مودرن سبورت

الدوري الأوروبي
نيس

نيس

- -
22:00
روما

روما

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

- -
22:30
رايو فاييكانو

رايو فاييكانو

الدوري الأوروبي
سبورتينج براجا

سبورتينج براجا

- -
22:00
فينورد

فينورد

كأس خادم الحرمين الشريفين
العروبة

العروبة

- -
21:00
القادسية

القادسية

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بعد مواجهة الأهلي وحرس الحدود.. جائزة "رجل المباراة" تغضب ياسر إبراهيم

وسام محمد

كتب - وسام محمد

08:05 م 23/09/2025
ياسر إبراهيم في مباراة الأهلي والحرس

لحظة تسجيل ياسر إبراهيم الهدف أمام حرس الحدود

اعترض ياسر إبراهيم، مدافع النادي الأهلي، على عدم حصوله على جائزة رجل مباراة فريقه ضد حرس الحدود في الدوري.

وانتصر الأهلي على حرس الحدود بنتيجة 3-2، في اللقاء الذي أقيم على استاد الكلية الحربية، ضمن مباريات الجولة الثامنة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وبادر جراديشار بالتسجيل للأهلي في الدقيقة الثالثة، قبل أن يتعادل محمد حمدي زكي في الدقيقة التاسعة لحرس الحدود، ومن ثم أحرز تريزيجيه الهدف الثاني للأهلي من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني سجل طاهر محمد طاهر هدفا لحرس الحدود بالخطأ في مرماه، قبل أن يحرز ياسر إبراهيم الهدف الثالث للأهلي في الدقائق الأخيرة من المباراة.

أزمة ياسر إبراهيم مع رجل المباراة

وبعد المباراة أعلن المراقب عن فوز مروان عطية بجائزة رجل المباراة، ليتجه ياسر إبراهيم لمسؤول الرابطة معترضا على عدم حصوله على الجائزة وفقا لمراسل "يلا كورة".

وقال مراسل "يلا كورة" بعد المباراة: "ياسر إبراهيم اعترض على عدم حصوله على جائزة رجل المباراة بعد مواجهة حرس الحدود".

وأضاف: "تحدث ياسر إبراهيم مع مسؤول رابطة الأندية عن أسباب عدم حصوله على الجائزة وكيفية الاختيار".

وأنهى: "تدخل المنسق الأمني للأهلي، بالإضافة إلى محمد الشناوي وتم انتهاء الأزمة بشكل سريع".

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي حرس الحدود الدوري المصري ياسر إبراهيم مروان عطية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

هل ينجح الأهلي أو الزمالك في التأهل لقبل نهائي سوبر جلوب لكرة اليد؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg