كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
17:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
البنك الاهلي

البنك الاهلي

- -
20:00
وادي دجلة

وادي دجلة

الدوري المصري
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00
مودرن سبورت

مودرن سبورت

الدوري الأوروبي
نيس

نيس

- -
22:00
روما

روما

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

- -
22:30
رايو فاييكانو

رايو فاييكانو

الدوري الأوروبي
سبورتينج براجا

سبورتينج براجا

- -
22:00
فينورد

فينورد

كأس خادم الحرمين الشريفين
العروبة

العروبة

- -
21:00
القادسية

القادسية

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

برسالة من 6 كلمات.. جماهير الزمالك تحفز اللاعبين أمام الجونة

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

08:30 م 23/09/2025
الزمالك

صورة أرشيفية - جماهير الزمالك تحتفل مع اللاعبين

وجهت جماهير نادي الزمالك الحاضرة في مدرجات الثالثة يمين باستاد القاهرة، رسالة مكونة من 6 كلمات، إلى اللاعبين، لتحفيزهم أمام الجونة.

ويلتقي الزمالك بالجونة، مساء اليوم الثلاثاء، في مباراة جارية بين الفريقين، ضمن الجولة الثامنة من منافسات الدوري المصري 2025-2026.

رسالة جماهير الزمالك

يعيش الزمالك أفضل أوقاته هذا الموسم مع المدرب البلجيكي يانيك فيريرا.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري بفارق نقطة واحدة عن المصري البورسعيدي الذي خاض مباراة أكثر، بينما يبتعد بـ4 نقاط عن الغريم الأهلي.

وأمام الجونة، بعثت جماهير الزمالك رسالة خاصة إلى اللاعبين، جاء فيها: "خطواتنا ترسم أمجادنا.. والنصر عنوان رحلتنا".

ويأمل جمهور الزمالك مواصلة انتصاراته أمام الجونة، لتستمر المعنويات الإيجابية قبل اللقاء المرتقب ضد الأهلي، الأسبوع المقبل.

يشار إلى أن مباراة الأهلي والزمالك المرتقبة تقام الإثنين المقبل 29 سبتمبر، ضمن الجولة التاسعة من منافسات الدوري المصري.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك الدوري المصري الجونة

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

التعليقات

