وجهت جماهير نادي الزمالك الحاضرة في مدرجات الثالثة يمين باستاد القاهرة، رسالة مكونة من 6 كلمات، إلى اللاعبين، لتحفيزهم أمام الجونة.

ويلتقي الزمالك بالجونة، مساء اليوم الثلاثاء، في مباراة جارية بين الفريقين، ضمن الجولة الثامنة من منافسات الدوري المصري 2025-2026.

رسالة جماهير الزمالك

يعيش الزمالك أفضل أوقاته هذا الموسم مع المدرب البلجيكي يانيك فيريرا.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري بفارق نقطة واحدة عن المصري البورسعيدي الذي خاض مباراة أكثر، بينما يبتعد بـ4 نقاط عن الغريم الأهلي.

وأمام الجونة، بعثت جماهير الزمالك رسالة خاصة إلى اللاعبين، جاء فيها: "خطواتنا ترسم أمجادنا.. والنصر عنوان رحلتنا".

ويأمل جمهور الزمالك مواصلة انتصاراته أمام الجونة، لتستمر المعنويات الإيجابية قبل اللقاء المرتقب ضد الأهلي، الأسبوع المقبل.

يشار إلى أن مباراة الأهلي والزمالك المرتقبة تقام الإثنين المقبل 29 سبتمبر، ضمن الجولة التاسعة من منافسات الدوري المصري.