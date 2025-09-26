المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم للأندية لكرة اليد
الزمالك

الزمالك

26 24
17:45
تاوباتي

تاوباتي

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

- -
20:30
سيدني الاسترالي

سيدني الاسترالي

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
النصر

النصر

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
21:30
فيردر بريمن

فيردر بريمن

الدوري الفرنسي
ستراسبورج

ستراسبورج

- -
21:45
مارسيليا

مارسيليا

الدوري الإسباني
جيرونا

جيرونا

- -
22:00
اسبانيول

اسبانيول

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

الأعين على قمة الأهلي والزمالك.. جدول مباريات الجولة التاسعة من الدوري المصري

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

07:02 م 26/09/2025
الأهلي والزمالك

الأهلي والزمالك

أسدل الستار يوم الأربعاء الماضي على منافسات الجولة السابعة من الدور الأول لمسابقة الدوري المصري 2025-2026، لتترقب الأندية وجماهيرها الجولة الجديدة.

وتنطلق الجولة التاسعة من منافسات الدوري المصري الممتاز غدا السبت، وستكون أبرز مبارياتها القمة التي تجمع بين الأهلي والزمالك.

وفيما يلي نستعرض جدول مباريات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز بالمواعيد والملاعب.

جدول مباريات الجولة التاسعة من الدوري المصري

السبت 27 سبتمبر

المقاولون العرب × كهرباء الإسماعيلية - 5 مساء - استاد المقاولون العرب

زد × حرس الحدود - 5 مساء - استاد القاهرة الدولي

المصري × بتروجيت - 8 مساء - استاد السويس

بيراميدز × طلائع الجيش - 8 مساء - استاد الدفاع الجوي

الأحد 28 سبتمبر

مودرن سبورت × فاركو - 5 مساء - استاد القاهرة الدولي

غزل المحلة × إنبي - 8 مساء - استاد غزل المحلة

وادي دجلة × سموحة - 8 مساء - استاد السلام

الإثنين 29 سبتمبر

الجونة × سيراميكا كليوباترا - 5 مساء - استاد خالد بشارة

الإسماعيلي × البنك الأهلي - 5 مساء - استاد الإسماعيلية

الأهلي × الزمالك - 8 مساء - استاد القاهرة الدولي

تعرف على ترتيب الدوري المصري من هنا

الزمالك الأهلي الدوري المصري

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

هل ينجح الأهلي أو الزمالك في التأهل لقبل نهائي سوبر جلوب لكرة اليد؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg