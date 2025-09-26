أسدل الستار يوم الأربعاء الماضي على منافسات الجولة السابعة من الدور الأول لمسابقة الدوري المصري 2025-2026، لتترقب الأندية وجماهيرها الجولة الجديدة.

وتنطلق الجولة التاسعة من منافسات الدوري المصري الممتاز غدا السبت، وستكون أبرز مبارياتها القمة التي تجمع بين الأهلي والزمالك.

وفيما يلي نستعرض جدول مباريات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز بالمواعيد والملاعب.

جدول مباريات الجولة التاسعة من الدوري المصري

السبت 27 سبتمبر

المقاولون العرب × كهرباء الإسماعيلية - 5 مساء - استاد المقاولون العرب

زد × حرس الحدود - 5 مساء - استاد القاهرة الدولي

المصري × بتروجيت - 8 مساء - استاد السويس

بيراميدز × طلائع الجيش - 8 مساء - استاد الدفاع الجوي

الأحد 28 سبتمبر

مودرن سبورت × فاركو - 5 مساء - استاد القاهرة الدولي

غزل المحلة × إنبي - 8 مساء - استاد غزل المحلة

وادي دجلة × سموحة - 8 مساء - استاد السلام

الإثنين 29 سبتمبر

الجونة × سيراميكا كليوباترا - 5 مساء - استاد خالد بشارة

الإسماعيلي × البنك الأهلي - 5 مساء - استاد الإسماعيلية

الأهلي × الزمالك - 8 مساء - استاد القاهرة الدولي

تعرف على ترتيب الدوري المصري من هنا