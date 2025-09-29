المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مفارقة اللا هزيمة والهدف الأول.. ماذا قدم تريزيجيه أمام الزمالك قبل القمة؟

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

02:16 م 27/09/2025
تريزيجيه - الأهلي

محمود تريزيجيه لاعب النادي الأهلي

المصور: اسامه عبد النبي

يترقب محمود حسن تريزيجيه، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الظهور من جديد في القمة أمام الزمالك، بعد 15 عامًا من التجربة الأخيرة.

محمود تريزيجيه كان قد قضى 3 مواسم مع الأهلي، قبل أن يبدأ رحلة الاحتراف الأوروبية، بالرحيل إلى أندرلخت البلجيكي.

محمود تريزيجيه في القمة

محمود تريزيجيه خلال مواسمه الثلاثة مع الأهلي، حضر في القمة أمام الزمالك 7 مرات، بينما في مناسبة أخرى، جلس على دكة البدلاء.

في البداية بموسم 11-12، تمت الاستعانة بخدمات محمود تريزيجيه الذي لعب مباراة الأهلي والزمالك بالقمة، مرتين خلال منافسات دوري أبطال أفريقيا بدور المجموعات، وقتها فاز الأحمر مرة وتعادل الفريقين مرة.

استراتيجية مزدوجة.. كيف يتعامل دفاع الأهلي لتحجيم خطورة خوان بيزيرا؟ (تحليل)

ثم في موسم 12-13، ومرة أخرى محمو تريزيجيه يظهر في مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، في دوري أبطال أفريقيا بدور المجموعات، وتعادل الفريقين مرة وفاز الأحمر في الأخرى (4-2).

بينما بموسم 13-14، شارك محمود تريزيجيه في مباراة الأهلي والزمالك بالمرحلة الفاصلة من الدوري، والتي حسمها الأحمر (1-0)، وتوج باللقب في النهاية.

وفي موسمه الأخير قبل الرحيل لأوروبا، لعب محمود تريزيجيه مباراة الأهلي والزمالك، مرتين، على مستوى بطولة الدوري، الأولى حسمت بالتعادل 1-1، وفاز الأحمر في الأخرى (2-0) بثنائية مؤمن زكريا، بينما جلس على دكة البدلاء في مباراة كأس السوبر، الذي توج به الأهلي بركلات الترجيح.

وعلى مدار 7 مباريات، لم يسهم محمود تريزيجيه تهديفيًا، بينما حصل على 3 بطاقات صفراء، وإجمالًا فاز الأهلي 4 مرات وتعادل 3 مرات، ولم يخسر.

حيث يبحث محمود تريزيجيه، الذي سجل خلال الـ3 مباريات الأخيرة، عن المساهمة التهديفية الأولى في قمة الأهلي والزمالك.

الظهور الرابع.. خوان بيزيرا برازيلي جديد في قمة الأهلي والزمالك

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الزمالك الدوري المصري مباراة الأهلي الزمالك مباراة الأهلي ضد الزمالك

