حظ شريف أم فعالية جراديشار.. من يقود هجوم الأهلي أمام الزمالك؟

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

02:32 م 27/09/2025
محمد شريف جراديشار

محمد شريف ونييتس جراديشار

تتعدد الآراء بشأن مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز، وتزداد حدتها كلما اقترب موعد القمة الكروية الأشهر في المسابقة، ويصاحب ذلك تباين كبير في اختيارات تشكيل الفريقين، نتيجة حالة عدم الاستقرار الفني لدى الأجهزة، فضلًا عن الإصابات التي ضربت اللاعبين مؤخرًا.

ويضرب فريق الأهلي موعدًا مع نظيره الزمالك، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مواجهات الدوري المصري الممتاز، ويستضيف اللقاء ملعب القاهرة الدولي، الذي كان مسرحًا لتلك المعركة الكروية طوال التاريخ.

ويحتاج الأهلي إلى تحقيق الفوز أمام الزمالك، لمواصلة الزحف نحو القمة من أجل تعويض النقاط التي فقدها خلال مستهل مشواره في الدوري المصري الممتاز.

ويتمسك الزمالك في الجانب الآخر بتربعه على قمة جدول ترتيب الدوري، ويرغب في تحقيق الفوز أمام الأهلي، من أجل مواصلة التحليق بعيدًا، وإبعاد منافسه الأكبر في المسابقة عن مطاردته.

مهاجم الأهلي في الموسم الحالي

دخل النادي الأهلي الموسم الحالي بثنائي في مركز رأس الحربة، بعد رحيل وسام أبو علي صوب كولومبوس كرو الأمريكي، وهما محمد شريف (العائد لصفوف الأحمر) ونييتش جراديشار.

ووضع النادي الأهلي ثقته في شريف وجراديشار من أجل قيادة خط هجوم الأهلي في الموسم الحالي، إلا إنهما اكتفيا بتسجيل 3 أهداف فقط خلال 8 جولات بالدوري المصري.

تراجع القوة التهديفية للنادي الأهلي في الموسم الحالي، بعد فترة شهدت تألق وسام أبو علي، زاد من حدة الأنظار صوب محمد شريف ونييتس جراديشار، إذ ارتفعت طموحات الجماهير لمن يحجز مقعده في ذلك المركز.

تراجع الأداء التهديفي للنادي الأهلي في الموسم الحالي، بعد فترة تألق خلالها وسام أبو علي، زاد من حدة الأنظار صوب محمد شريف ونييتس جراديشار، وسط تطلعات الجماهير لمعرفة من سيحسم الصراع على قيادة الهجوم.

وشارك جراديشار وشريف في الدوري المصري، خلال دقائق كافية كانت كفيلة لزيادة سجلهما التهديفي في الموسم، حيث جاءت أرقام مشاركات الثنائي كالتالي:

محمد شريف

أمام مودرن سبورت: 77 دقيقة

أمام فاركو: 68 دقيقة

أمام غزل المحلة: 11 دقيقة

أمام بيراميدز: 77 دقيقة

أمام إنبي: 67 دقيقة

أمام سيراميكا كليوباترا: 72 دقيقة

أمام حرس الحدود: 28 دقيقة

واكتفى محمد شريف بتسجيل هدف واحد، فقط خلال 400 دقيقة شارك بها اللاعب بقميص الأهلي في الدوري المصري، كان في شباك فاركو.

نييتس جراديشار

- أمام مودرن سبورت: 13 دقيقة

- أمام فاركو: 22 دقيقة

- أمام غزل المحلة: 79 دقيقة

- أمام بيراميدز: 45 دقيقة

- أمام إنبي: 23 دقيقة

- أمام سيراميكا كليوباترا: 6 دقائق

- أمام حرس الحدود: 70 دقيقة

وشارك نييتس جراديشار مع الأهلي خلال 258 دقيقة بالموسم الحالي، في الدوري ونجح اللاعب في تسجيل ثنائية بواقع هدف أمام فاركو وآخر أمام حرس الحدود.

من يقود هجوم الأهلي؟

ظهور جراديشار وشريف، خلال الموسم الحالي، أشار إلى أن اللاعب السلوفيني شارك في دقائق اقتربت من النصف التي ظهر فيها الوافد حديثًا إلى الأهلي خلال الانتقالات الماضية (محمد شريف).

ويتفوق جراديشار على شريف في عدد الأهداف المسجلة، رغم تراجع السجل التهديفي لهما في المجمل خلال الموسم الجاري، إلى أن هدف السلوفيني في مباراة الأحمر الأخيرة قد يدفعه للمشاركة منذ البداية أمام الزمالك في لقاء القمة المقبل.

فعالية جراديشار التي قد تبدو الأفضل في الوقت الحالي، مقارنة بزميله محمد شريف قد لا تكون كافية لجعل السلوفيني يقود الأهلي أمام الزمالك، حيث لم يشارك اللاعب أمام الأبيض سوى في مواجهة وقدم تمريرة حاسمة.

ويظهر تفوق شريف من جانب الخبرات، حيث شارك اللاعب أمام الزمالك في 14 مواجهة في مختلف المسابقات ومع عدة أندية، وظهرت فعاليته أمام الأبيض بقميص الأهلي بشكل خاص.

ونجح شريف في تسجيل 7 أهداف بقميص الأهلي في مرمى الزمالك، وهو ما قد يدفع عماد النحاس المدير الفني للأحمر بالبدأ به في القمة أمام الأبيض، نظرًا لتوفر عنصر الخبرة لدى اللاعب.

وتبقى وجهة نظر عماد النحاس الفنية قائمة، في تحديد من سيشارك أمام الزمالك في القمة بمركز رأس الحربة.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الزمالك الدوري المصري محمد شريف نييتس جراديشار

