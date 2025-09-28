الأهلي الليبي يعلن تعاقده مع المدرب طارق مصطفى

أعلن نادي الأهلي الليبي، تعاقده مع المدرب المصري طارق مصطفى، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم الجاري.

وكشف النادي الليبي عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، عن التوقيع مع المدير الفني الجديد، حيث كتب: "المصري طارق مصطفى، مدرباً لفريقنا الأول لكرة القدم، مرحبًا بك في بيتك الجديد".

وكان طارق مصطفى قد رحل مؤخرًا عن قيادة فريق البنك الأهلي، عقب البداية السيئة للنادي هذا الموسم في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وخاض طارق مصطفى عدة تجارب عربية من قبل، حيث سبق له تدريب أندية: الفجيرة الإماراتي، أولمبيك آسفي والدفاع الحسني الجديد في المغرب.