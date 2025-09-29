نشر يلا كورة مجموعة من الأخبار الهامة على مدار أمس الإثنين لعل أبرز هي فوز الأهلي بالقمة 131 أمام غريمه التقليدي نادي الزمالك.

وجاءت أبرز موضوعات أمس الإثنين كالتالي:

منافس المصري.. الاتحاد الليبي يعلن انضمام ياسر رضوان للجهاز الفني

كشف نادي الاتحاد الليبي، عن انضمام ياسر رضوان نجم نادي الأهلي السابق، للجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، كمساعد مدرب، استعدادًا للموسم الجديد.

أبرزها عن زيزو.. هتافات متبادلة بين الجماهير قبل قمة الأهلي والزمالك

تبادلت جماهير الأهلي والزمالك، الهتافات فيما بينها، في مدرجات استاد القاهرة التي بلغ عدد المشجعين الحاضرين إليها نحو 30 ألف مشجع، قبل انطلاق مباراتهما ضمن منافسات الدوري المصري 2025-2026.

"فرسان نسير بثبات ونشرق كالنجوم".. رسالة جماهير الزمالك قبل قمة الدوري أمام الأهلي (صورة)

رفعت جماهير الزمالك لافتة تشير للفخر قبل انطلاق مباراة الأهلي في قمة الدوري.

القانون يفسر.. لماذا أعاد الـVAR ركلة جزاء الزمالك أمام الأهلي؟

أعاد الحكم الإسباني سيزار سوتو جرادو، ركلة جزاء أضاعها اللاعب عبد الله السعيد أمام الأهلي، بعد تدخل من تقنية الـVAR، ليتركها لحسام عبد المجيد الذي تمكن من تحويلها إلى هدف في شباك الحارس محمد الشناوي.

تقدم الزمالك وتأخر الأهلي.. ماذا يفعل القطبان بعد نتيجة الشوط الأول؟

انتهى الشوط الأول بين الأهلي والزمالك بتقدم الفريق الأبيض بنتيجة 1-0 في اللقاء المقام ضمن مباريات الدوري المصري.

بعد مراجعة ركلة جزاء الأهلي.. لماذا منح الحكم الكرة للزمالك؟ (لائحة)

شهدت مباراة الأهلي أمام الزمالك، حالة تحكيمية غير شائعة بمنح الإسباني سيزار سوتو جرادو، حكم المواجهة، الكرة للأبيض بعد أن أقرت تقنية الفيديو بعدم وجود ركلة جزاء لصالح الأحمر.

ريمونتادا مثيرة أمام الزمالك.. القمة أهلاوية (فيديو)

اقتنص الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، انتصارًا ثمينًا أمام غريمه التقليدي نادي الزمالك، في مباراة مثيرة ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

بعد فوز الأهلي أمام الزمالك.. جدول ترتيب الدوري المصري

ارتقى الأهلي إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعد أن نجح الأحمر في تحقيق الفوز أمام الزمالك، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات المسابقة.

قمة جماهيرية جديدة.. موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الخسارة أمام الأهلي

يخوض نادي الزمالك مباراة قمة جديدة في منافسات الدوري المصري 2025-2026، في الجولة العاشرة، بعد خسارته هذا المساء على يد الأهلي.

فيريرا: محبطون من نتيجة القمة.. وهدف الأهلي جاء من لعبة جيدة

أعرب البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني لفريق الزمالك، عن استيائه بعد تراجع الأداء، والخسارة في مباراة القمة ضد النادي الأهلي، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

الأخيرة قبل التوقف الدولي.. موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد إسقاط الزمالك

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره كهرباء الإسماعيلية، في المباراة المقبلة ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، بعد فوزه الثمين على حساب الغريم التقليدي الزمالك مساء الإثنين.

هاني: هناك من يشعر بالضيق بسبب ترابطنا في الأهلي.. والفترة الماضية لم تكن سهلة

تحدث محمد هاني، لاعب النادي الأهلي، عن فوز الفريق أمام الزمالك، في مباراة القمة، مؤكدًا على صعوبة الفترة الماضية.

اعتراض كايد على الحكم واحتفال الشحات.. لقطات من مباراة الأهلي والزمالك في القمة (صور)

حقق النادي الأهلي الفوز مساء الإثنين، على نادي الزمالك بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الدوري المصري.

نفي وطلب ورسالة إلى الجماهير.. ماذا قال وليد صلاح الدين بعد فوز الأهلي على الزمالك؟

تحدث وليد صلاح الدين، مدير الكرة في النادي الأهلي، بشأن العديد من الملفات بعد الفوز (2-1) على الزمالك، مساء الإثنين، في مباراة أقيمت على استاد القاهرة، ضمن الجولة التاسعة من منافسات الدوري المصري 2025-2026.

بعد 10 أعوام.. تريزيجيه يزور الشباك ويحافظ على سلسلته ضد الزمالك (فيديو)

سجل محمود حسن تريزيجيه، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حضوره التهديفي الأول في مباراة القمة أمام الزمالك، وحافظ على سجله خاليًا من الهزائم.

النحاس: لم نترك شيئا للظروف.. تجنبنا تكرار الخطأ مع زيزو.. وسأعمل في الأهلي ولو "ساعة"

اعترف عماد النحاس، مدرب الأهلي، بعدم اتزان فريقه في أول 10 دقائق من مباراة الزمالك في الدوري.

بطل القمة 131.. ماذا قدم حسين الشحات مع الأهلي أمام الزمالك؟

خطف حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، الأنظار خلال مباراة فريقه أمام الزمالك، والتي أقيمت ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، إذ نجح الجناح الأيمن في تغيير لون القمة رقم 131 إلى اللون الأحمر.

فحص طبي خلال ساعات.. الأهلي يكشف تفاصيل إصابة طاهر محمد طاهر

كشف أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تفاصيل إصابة طاهر محمد طاهر، خلال مباراة القمة ضد نادي الزمالك، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

الفوز الثاني على التوالي.. "عقدة" النحاس تطول الزمالك في القمة 131

واصل عماد النحاس، مدرب الأهلي، تفوقه ضد نادي الزمالك، بعدما حقق فريقه الفوز في القمة 131.

الشحات: لم يحالفنا التوفيق لتسجيل هدف ثالث ورابع ضد الزمالك.. وسنحقق المستحيل بدعم الجماهير

بدا حسين الشحات، لاعب الأهلي، سعيدا بالفوز الذي حققه فريقه أمام الزمالك في القمة 131.

"كل تغييراته خاطئة ولابد من رحيله".. شيكابالا يهاجم مدرب الزمالك بعد الخسارة ضد الأهلي

هاجم محمود عبد الرازق، قائد نادي الزمالك السابق، المدير الفني الحالي للفريق الأبيض يانيك فيريرا، بعد الخسارة من الأهلي في قمة الدوري.

وليد صلاح: نعاني من كثرة الشائعات.. واستمرار النحاس قرار الخطيب ولجنة التخطيط

كشف وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالأهلي، حقيقة استمرار عماد النحاس، المدير الفني المؤقت، في منصبه، مشيرًا إلى أن الفريق الأحمر كان له ركلة جزاء أمام الزمالك.