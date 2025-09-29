قرر النادي الأهلي رفع تجميد مستحقات لاعبيه بعد الفوز على نادي الزمالك في بطولة الدوري.

وانتصر الأهلي على الزمالك بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة التاسعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة: "الأهلي قرر رفع تجميد المستحقات عن لاعبيه بعد الفوز على نادي الزمالك في القمة".

وأضاف المصدر: "جميع اللاعبين ستُصرَف مستحقاتهم قبل مباراة كهرباء الإسماعيلية بالدوري".

وأنهى: "قرار رفع تجميد المستحقات كان مرهونًا بتحسن النتائج والفوز بمباراة الزمالك".

وكانت قناة الأهلي قد أكدت في 15 سبتمبر الجاري، أن إدارة النادي قررت تجميد المستحقات الخاصة باللاعبين بالأخص بعد التعادل مع إنبي في الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري الممتاز بنتيجة 1-1.

ووقتها عانى الأهلي من نزيف النقاط في بطولة الدوري، وبعدها فاز الفريق الأحمر على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 1-0، ثم انتصر على حرس الحدود بنتيجة 3-2، وفاز أيضا على الزمالك بنتيجة 2-1.

ويتواجد النادي الأهلي حاليا في المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 15 نقطة وهو نفس رصيد فريق المصري البورسعيدي صاحب المركز الثاني، أما الزمالك فيتواجد في الصدارة برصيد 17 نقطة.

يشار إلى أن الزمالك والمصري لعبا 9 مباريات في بطولة الدوري حتى الآن، بينما لعب الأهلي 8 مباريات فقط.