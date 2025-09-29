المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما
مصر - شباب

مصر - شباب

- -
23:00
نيوزيلندا - شباب

نيوزيلندا - شباب

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
برشلونة

برشلونة

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

دوري أبطال أوروبا
جالاتا سراي

جالاتا سراي

- -
22:00
ليفربول

ليفربول

دوري أبطال أوروبا
نادي كايرات

نادي كايرات

- -
19:45
ريال مدريد

ريال مدريد

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
الشارقة

الشارقة

26 29
15:00
الزمالك

الزمالك

دوري أبطال أوروبا
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

- -
22:00
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

دوري أبطال أوروبا
نادي بافوس

نادي بافوس

- -
22:00
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

دوري أبطال آسيا للنخبة
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:15
شباب الأهلي

شباب الأهلي

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

"كانت مرهونة بنتيجة القمة".. مصدر ليلا كورة: الأهلي يرفع تجميد المستحقات عن لاعبيه

رمضان حسن

كتب - رمضان حسن

05:32 م 30/09/2025
الأهلي

صورة من مباراة الأهلي والزمالك

قرر النادي الأهلي رفع تجميد مستحقات لاعبيه بعد الفوز على نادي الزمالك في بطولة الدوري.

وانتصر الأهلي على الزمالك بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة التاسعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة: "الأهلي قرر رفع تجميد المستحقات عن لاعبيه بعد الفوز على نادي الزمالك في القمة".

وأضاف المصدر: "جميع اللاعبين ستُصرَف مستحقاتهم قبل مباراة كهرباء الإسماعيلية بالدوري".

وأنهى: "قرار رفع تجميد المستحقات كان مرهونًا بتحسن النتائج والفوز بمباراة الزمالك".

وكانت قناة الأهلي قد أكدت في 15 سبتمبر الجاري، أن إدارة النادي قررت تجميد المستحقات الخاصة باللاعبين بالأخص بعد التعادل مع إنبي في الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري الممتاز بنتيجة 1-1.

ووقتها عانى الأهلي من نزيف النقاط في بطولة الدوري، وبعدها فاز الفريق الأحمر على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 1-0، ثم انتصر على حرس الحدود بنتيجة 3-2، وفاز أيضا على الزمالك بنتيجة 2-1.

ويتواجد النادي الأهلي حاليا في المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 15 نقطة وهو نفس رصيد فريق المصري البورسعيدي صاحب المركز الثاني، أما الزمالك فيتواجد في الصدارة برصيد 17 نقطة.

يشار إلى أن الزمالك والمصري لعبا 9 مباريات في بطولة الدوري حتى الآن، بينما لعب الأهلي 8 مباريات فقط.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الزمالك الدوري المصري مستحقات اللاعبين القمة 131

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وبرشلونة في نصف نهائي بطولة العالم لكرة اليد؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg