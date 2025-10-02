المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم للأندية لكرة اليد
ماجديبورج

ماجديبورج

- -
17:15
الأهلي

الأهلي

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
فيزبريم

فيزبريم

- -
20:00
برشلونة

برشلونة

الدوري الأوروبي
فنربخشة

فنربخشة

- -
19:45
نيس

نيس

الدوري الأوروبي
روما

روما

- -
19:45
ليل

ليل

الدوري الأوروبي
سلتيك

سلتيك

- -
19:45
سبورتينج براجا

سبورتينج براجا

الدوري الأوروبي
فينورد

فينورد

- -
22:00
أستون فيلا

أستون فيلا

الدوري الأوروبي
ليون

ليون

- -
22:00
ريد بول سالزبورج

ريد بول سالزبورج

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

ملف يلا كورة.. اجتماعات الخطيب.. رسالة عباس.. وفيريرا مستمر مع الزمالك

يلا كورة

كتب - يلا كورة

02:10 ص 02/10/2025
الخطيب وسيد عبدالحفيظ - صورة أرشيفية

محمود الخطيب وسيد عبد الحفيظ في الأهلي

نشر يلا كورة عددًا من الموضوعات الهامة، مساء الأربعاء، تزامنًا مع اجتماع محمود الخطيب بأكثر من فرد مرشح لدخول قائمته في انتخابات رئاسة الأهلي المقبلة، جنبًا إلى جنب مع رسالة خاصة من ممدوح عباس لجماهير الزمالك، النادي الذي استقر على إبقاء المدرب البلجيكي يانيك فيريرا في منصبه حتى إشعار آخر، وغيرها من موضوعات.

وفيما يلي، أبرز موضوعات يلا كورة، مساء الأربعاء..

الخطيب يتراجع

أصدر النادي الأهلي بيانًا رسميًا أعلن خلاله محمود الخطيب نيته الترشح لفترة انتخابية جديدة، متراجعًا عن موقفه، ومشددًا على ضرورة أن يتوافق ذلك مع الحالة الصحية الخاصة به.

بيان ترشح محمود الخطيب لرئاسة الأهلي

استدعاء جراديشار

أعلن المنتخب السلوفيني استدعاء اللاعب نيتس جراديشار، مهاجم الأهلي، إلى قائمته في معسكر أكتوبر، حيث يخوض مباراتين في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026

جراديشار ينضم إلى منتخب سلوفينيا

اجتماعات الخطيب

يواصل محمود الخطيب عقد اجتماعات مع المرشحين لدخول قائمته في انتخابات رئاسة النادي الأهلي، فيما اقترب من حسم هذا الملف.

يلا كورة يكشف تفاصيل اجتماعات الخطيب في الأهلي

بيراميدز يدافع عن لقبه

بدأ نادي بيراميدز رحلة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال أفريقيا بالفوز خارج أرضه (2-0) على الجيش الرواندي، ضمن ذهاب مباريات الدور التمهيدي.

بيراميدز يعود بانتصار من ملعب الجيش الرواندي

استمرار فيريرا

من المنتظر بحسب ما قال مصدر خاص ليلا كورة أن يبقى البلجيكي يانيك فيريرا على رأس الجهاز الفني بالزمالك، على الأقل حتى المباراة المقبلة ضد غزل المحلة.

فيريرا مستمر مع الزمالك

رسالة عباس

وجه ممدوح عباس رسالة خاصة إلى جماهير نادي الزمالك بشأن أرض 6 أكتوبر.

ماذا قال عباس في رسالته لجماهير الزمالك؟

إصابة الشحات

كشف مصدر خاص ليلا كورة تفاصيل إصابة حسين الشحات التي اشتكى منها بعد مباراة الأهلي والزمالك.

تفاصيل إصابة الشحات مع الأهلي

إثارة لا تتوقف في دوري أبطال أوروبا

نجح باريس سان جيرمان في الفوز خارج أرضه على برشلونة في الوقت الذي اكتفى خلاله مانشستر سيتي بالتعادل مع موناكو ضمن مباريات الجولة الثانية من الدور الرئيسي لمنافسات دوري أبطال أوروبا.

باريس يحرج برشلونة على أرضه

موناكو يجبر مانشستر سيتي على التعادل

مباراة الأهلي القادمة
الزمالك الأهلي الدوري المصري

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وماجديبورج في برونزية بطولة العالم لكرة اليد؟

