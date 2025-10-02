نشر يلا كورة عددًا من الموضوعات الهامة، مساء الأربعاء، تزامنًا مع اجتماع محمود الخطيب بأكثر من فرد مرشح لدخول قائمته في انتخابات رئاسة الأهلي المقبلة، جنبًا إلى جنب مع رسالة خاصة من ممدوح عباس لجماهير الزمالك، النادي الذي استقر على إبقاء المدرب البلجيكي يانيك فيريرا في منصبه حتى إشعار آخر، وغيرها من موضوعات.

الخطيب يتراجع

أصدر النادي الأهلي بيانًا رسميًا أعلن خلاله محمود الخطيب نيته الترشح لفترة انتخابية جديدة، متراجعًا عن موقفه، ومشددًا على ضرورة أن يتوافق ذلك مع الحالة الصحية الخاصة به.

استدعاء جراديشار

أعلن المنتخب السلوفيني استدعاء اللاعب نيتس جراديشار، مهاجم الأهلي، إلى قائمته في معسكر أكتوبر، حيث يخوض مباراتين في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026

اجتماعات الخطيب

يواصل محمود الخطيب عقد اجتماعات مع المرشحين لدخول قائمته في انتخابات رئاسة النادي الأهلي، فيما اقترب من حسم هذا الملف.

بيراميدز يدافع عن لقبه

بدأ نادي بيراميدز رحلة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال أفريقيا بالفوز خارج أرضه (2-0) على الجيش الرواندي، ضمن ذهاب مباريات الدور التمهيدي.

استمرار فيريرا

من المنتظر بحسب ما قال مصدر خاص ليلا كورة أن يبقى البلجيكي يانيك فيريرا على رأس الجهاز الفني بالزمالك، على الأقل حتى المباراة المقبلة ضد غزل المحلة.

رسالة عباس

وجه ممدوح عباس رسالة خاصة إلى جماهير نادي الزمالك بشأن أرض 6 أكتوبر.

إصابة الشحات

كشف مصدر خاص ليلا كورة تفاصيل إصابة حسين الشحات التي اشتكى منها بعد مباراة الأهلي والزمالك.

إثارة لا تتوقف في دوري أبطال أوروبا

نجح باريس سان جيرمان في الفوز خارج أرضه على برشلونة في الوقت الذي اكتفى خلاله مانشستر سيتي بالتعادل مع موناكو ضمن مباريات الجولة الثانية من الدور الرئيسي لمنافسات دوري أبطال أوروبا.

