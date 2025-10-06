المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
أبو ريدة يتحدث عن.. مصير حسام حسن.. هدف المنتخب بأمم أفريقيا.. وخليفته

وسام محمد

كتب - وسام محمد

05:22 م 06/10/2025
هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة

هاني أبو ريدة

تحدث هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، عن مصير حسام حسن، وخليفته في العمل العام، وهدف منتخب مصر في كأس العالم وأمم أفريقيا.

وأجرى هاني أبو ريدة، حوارًا مطولًا عبر الصفحة الرسمية للإعلام لاتحاد الكرة.

وكل ما يأتي على لسان هاني أبو ريدة:

"الناس دائمًا يقولون (هو أبو ريدة عمل إيه)، كل ما يطلب مني أفعله، لكنني لا أعلنه إطلاقًا، لأنني أمثل قارة بأكملها ليس فقط مصر، لذلك لا بد أن أتحلى بالهدوء والكياسة".

"كنت أعمل على تجهيز حازم إمام، ليكون خليفتي لكن يبدو أنه لم يتحمل ضغط الإعلام (وزهق)".

"أحمد مجاهد أيضًا كان لديه علاقات جيدة في مصر وخارجها، لكن لكي يمثل مصر في فيفا، لها حسابات أخرى".

"عندما ترشحت على منصبي الحالي، خضت انتخابات داخلية في اتحاد الكرة، والأمر تم بكل ديمقراطية وحيادية".

"لم أفكر في خوض انتخابات الاتحاد الأفريقي على منصب الرئيس، عندما تولى أحمد أحمد هذا المنصب كان صدفة، لأن كان هناك خلافات كبيرة وقتها دفعته للترشح على حساب عيسى حياتو".

"ربما فكرت في الفترة الماضية، لكن هناك حسابات أخرى تتعلق بالقيادات في مصر وخارجها، وفي النهاية لم يحدث التوافق".

"مصر قادرة على تنظيم أي بطولة، والدولة لا تبخل في هذا الشأن، وإذا رأت الدولة الترشح لاستضافة أي بطولة سنبذل كل جهدنا".

"هناك تنيسق دائم بين اتحاد الكرة ورابطة الأندية، ودائمًا أقول لـ أحمد دياب هنا بيت الكرة، وتصدير المشكلات بيننا ليس حقيقيًا وعلاقتنا جيدة".

" تواجدت 4 دورات كمشرف على المنتخبات الوطنية، واستطعنا أن نصل إلى كأس العالم مرتين في تواجدي، لكن الناس تنسى كل هذا، والأمر لم يكن صدفة بل كان بتنظيم ونظام وإعداد بدني ونفسي جيد (الموضوع كبير)، وهذا شئ أعتز به".

حسام حسن يقول دائمًا إن الشارع والجماهير هما من جعلاه مدربًا للمنتخب؟:"الشارع ممكن يجيب وممكن يمشي".

"أقول دائمًا لحسام وإبراهيم حسن، إننا عندما خسرنا في 2019، اتحاد الكرة رحل، وأنا دائمًا أساند أي مدير فني لمنتخب مصر".

"ودائمًا اطمئن التوأم، وأقول لهما إن النتائج هي التي تجعلنا باقين في مناصبنا".

نتائج كأس الأمم تحدد مصير حسام حسن؟: "لا أتعامل بهذه الطريقة، أخطط معه للبطولة الأفريقية وكأس العالم، بغض النظر عن النتائج في كأس الأمم، لكن كما قلت الشارع له كلمته".

"البعض كان يطالب بعدم مشاركة مصر في كأس العرب، وأرى أن هذا خطأ لأنني لا أقبل أن مصر لا تشترك في البطولة ، حتى مع تلاحم البطولة مع كأس الأمم".

"عرضت على اللجنة الفنية أن يتولى أحد منهم تدريب المنتخب الثاني، واستقر الأمر على حلمي طولان، والأمر لم يكن مرتب".

"هناك بعض الحساسية بين حسام حسن وحلمي طولان، لكن حسام له الأولوية القصوى في الاختيارات، ثم يختار طولان بعد ذلك".

"محمد صلاح هو قائد منتخب مصر، وهو يمر بمرحلة نضج كامل، وأتحدث معه دائمًا ونأخذ رأي بعض، وهو مشارك في المنتخب، لكن الرأي الأول والأخير للجهاز الفني".

"هدفنا في أمم أفريقيا، الوصول إلى نصف النهائي، ودائمًا أقول إن هذا الدور (أنت وبختك)، لأنك ربما تواجه إصابات وغيابات أو شئ آخر، وهذه هي المكانة الطبيعية للمنتخب، وأتمنى أن تسير الأمور بشكل طبيعي".

هدفنا في كأس العالم؟: "سننتظر القرعة أولًا، ثم نحدد هدفنا، سنرى منافسينا وقدرتنا وما نستطيع فعله".

"راضي عن التحكيم في الفترة الأخيرة، وأرى أن أوسكار رويز يقدم عمل كبير، ويدفع بحكام جدد ولا يهمه أي شئ، ويقدم وجوه جديدة للمستقبل".

"لكن عندما يخسر أي فريق، يكون أقرب شئ هو التحكيم، ورأيت بعض الحالات التي شهدت اعتراض الأندية، ثم أتفاجأ بأنها عادية للغاية، والفار الآن يكشف كل شئ".

"الدولة تريد أن تساعد الأندية الشعبية، وقريبًا سيكون هناك انفراجة لهذه الأندية، في وقت سابق كان الدوري كله أندية جماهيرية".

"حسن حمدي والخطيب أخوتي وعشرة عمري، والناس لا تعلم ذلك".

"طوال حياتي لم يكن لي انتماء، سواء للأهلي أو الزمالك، والجميع احتار في وأشجع دائمًا الكرة الحلوة".

 

 

منتخب مصر حسام حسن كأس العالم هاني أبو ريدة أمم أفريقيا

