كلام فى الكورة
الزمالك يعيد تشكيل المكتب التنفيذي بالنادي

رامي بشاي

كتب - رامي بشاي

08:54 م 07/10/2025
الزمالك

فريق الزمالك

عقد مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، اجتماعًا اليوم الثلاثاء، قرر خلاله إعادة تشكيل المكتب التنفيذي برئاسة هشام نصر نائب رئيس القلعة البيضاء.

واستقر نادي الزمالك في سبتمبر الماضي، على إعادة تشكيل المجلس التنفيذي بالأبيض، على أن يقدم هشام نصر التصور الخاص من جانبه إلى الإدارة.

أعضاء المكتب التنفيذي في الزمالك

استقر المكتب التنفيذي بنادي الزمالك، على إعادة تشكيل المكتب التنفيذي بالنادي والذي شهد تواجد في عضويته كل من:

حسام المندوه أمين صندوق النادي، هاني شكري عضو مجلس الإدارة فوق السن، محمد طارق عضو مجلس الإدارة فوق السن، أحمد خالد حسانين عضو مجلس الإدارة تحت السن.

ومن المقرر أن يعقد المكتب التنفيذي أول اجتماع له بتشكيله الجديد في الأسبوع المقبل.

كان قد أشار الزمالك في وقت سابق إلى أن هذا القرار، يأتي في إطار سعي النادي لمنح الفرص لأعضاء المجلس القادرين على تحقيق الإضافة المطلوبة، والاستفادة من خبراتهم، بهدف تحسين جودة العمل داخل النادي.

إدارة الزمالك تعلن إعادة تشكيل المكتب التنفيذي بالنادي

مباراة الزمالك القادمة
نادي الزمالك مجلس إدارة الزمالك المكتب التنفيذي في الزمالك

