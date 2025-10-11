حرص أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة على القيام بزيارة حسن شحاتة المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر وأحد أساطير كرة القدم المصرية، وذلك خلال وجوده بإحدى المستشفيات على إثر وعكة صحية تعرض لها.

واطمأن وزير الرياضة على الحالة الصحية لشحاتة، مؤكدا أنه يتابع الموقف أولا بأول.

كما حرص أشرف صبحي على متابعة تلقي حسن شحاتة كل الرعاية والاهتمام، تقديرا له ودوره الكبير، مؤكدًا أن الدولة المصرية تقف خلف جميع أبطالها الرياضيين الذين قدموا الكثير للوطن، وهذا حقهم، متمنيا له الشفاء العاجل.

وسبق أن قام عدد من نجوم كرة القدم المصرية السابقين بزيارة شحاتة، من بينهم محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وحقق شحاتة إنجازا تاريخيا في قيادة المنتخب المصري، بعدما قاده للحصول على لقب كأس الأمم الأفريقية 3 مرات متتالية في أعوام 2006 و2008 و2010.

ومنذ رحيله عن المنتخب الوطني في 2011 تقلد شحاتة العديد من المناصب وخاض بعض التجارب التدريبية من بينها قيادة ناديه السابق الزمالك لفترة قصيرة، وكذلك العربي القطري والدفاع الحسني الجديدي المغربي.