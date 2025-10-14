حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي على تكريم عماد النحاس المدير الفني السابق لفريق الكرة بعد رحيله عن القلعة الحمراء.

وتعاقد الأهلي مع الدنماركي ييس توروب، لتدريب الفريق الأول لكرة القدم، حيث لن يكون عماد النحاس موجودا ضمن الجهاز الفني.

وقرر النحاس إنهاء فترته المؤقتة مع الأهلي والرحيل من أجل تدريب الزوراء العراقي

وقام الخطيب ولجنة التخطيط برئاسة مختار مختار بتكريم عماد النحاس على الفترة التي قضاها مع القلعة الحمراء.

وحضر التكريم أيضًا محمد يوسف المدير الرياضي، ووليد صلاح الدين مدير الكرة.

نهاية رحلة "المنقذ".. الأهلي يوجه الشكر لعماد النحاس

كان النحاس بمثابة "المُنقذ" للأهلي في فترتين، الأولى عندما قاد تدريب الفريق عقب رحيل مارسيل كولر في الموسم الماضي.

وتولى النحاس تدريب الأهلي وقتها في 6 مباريات، وحصد العلاقة الكاملة بستة انتصارات، ليحقق لقب الدوري الممتاز بعد صراع شرس مع بيراميدز.

وعندما تعاقد الأهلي مع الإسباني خوسيه ريبيرو، استمر النحاس مدربا عاما.

وبعد رحيل ريبيرو في الموسم الحالي، عاد عماد النحاس لمنصب المدير الفني للأهلي مؤقتًا.

وقدم النحاس نتائج رائعة أعادت الأهلي إلى الصدارة بعدما فاز في 4 مباريات من بينها الزمالك (2-1)، وتعادل في لقاء وحيد.