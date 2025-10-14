المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
الغزاوي: انتخابات الأهلي محطة لاستمرار مسيرة التطوير.. وملف الاستثمار على رأس الأولويات

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

03:09 م 14/10/2025
الأهلي

الأهلي

قال محمد الغزاوي، المرشح على عضوية مجلس إدارة النادي الأهلي في الانتخابات المقرر إجراؤها يوم 31 أكتوبر الجاري، أن الانتخابات المقبلة تمثل محطة مهمة في مسيرة النادي نحو استكمال الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية على المستويات الرياضية والإنشائية والاجتماعية.

وأوضح الغزاوي أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار العمل بنفس قوة الدفع لتحقيق مزيد من التطوير في كل القطاعات، مشيرًا إلى أن ملف الاستثمار سيكون في مقدمة أولويات المجلس الجديد، بهدف تعزيز الموارد المالية للنادي وتلبية احتياجات الفرق الرياضية، إلى جانب استكمال خطط التطوير في فروع الأهلي الأربعة.

وقال الغزاوي: “نخوض هذه الانتخابات برؤية استراتيجية واضحة تهدف إلى دعم الأداء الرياضي، وتوسيع نطاق الخدمات الاجتماعية والمجتمعية، وتطوير البنية التحتية للنادي بما يليق بعضو الأهلي وجماهيره”.

وأضاف: “التعديلات الأخيرة في اللوائح تفتح أمامنا فرصًا جديدة للاستثمار وتنويع مصادر الدخل، بما يضمن الاستدامة المالية ويواكب حجم الإنفاق الكبير على مختلف القطاعات داخل النادي”.

وشدد الغزاوي على أن المجلس المقبل يملك خطة استثمارية مدروسة تستهدف تحقيق نقلة نوعية في الموارد المالية وتدعيم مكانة الأهلي على كافة المستويات.

ودعا الغزاوي أعضاء الجمعية العمومية إلى الحضور بكثافة والمشاركة الفاعلة في الانتخابات، مؤكدًا أن “جمعية الأهلي العمومية دائمًا ما تضرب المثل في الالتزام والوعي، ومشاركتها تصنع مستقبل النادي وتساهم في استمرار نجاحه”.

واختتم الغزاوي تصريحاته قائلًا: “انتخابات الأهلي ليست مجرد استحقاق إداري، لكنها فرصة لتوحيد الصف والرؤية من أجل مستقبل النادي، واستكمال مسيرة الإنجازات بما يضمن استمرار الأهلي في موقعه الريادي وتقدمه الدائم في كل المجالات”

الأهلي الدوري المصري الغزاوي

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

