"بعد تهديدهما بفسخ العقد".. مصدر ليلا كورة: الزمالك يرسل مستحقات بيزيرا وبنتايك خلال ساعات

محمد خيري

كتب - محمد خيري

05:55 م 14/10/2025
محمود بنتايك لاعب الزمالك

محمود بنتايك - لاعب الزمالك

يرسل نادي الزمالك جزءًا من مستحقات الثنائي خوان بيزيرا ومحمود بنتايك، لاعبا الفريق الأبيض مساء اليوم الثلاثاء، خلال الساعات القليلة القادمة.

وكان الثنائي قد أمهل نادي الزمالك فترة قانونية تنتهي غدًا الأربعاء، الموافق 15 أكتوبر، من أجل سداد المستحقات المتأخرة أو فسخ العقد من طرف واحد وفقا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وقال مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة: "الزمالك يجهز جزءًا من مستحقات بيزيرا وبنتايك لإرسالها إلى حسابات اللاعبين خلال الساعات القليلة القادمة، وتم إبلاغهم بذلك".

وتسعى إدارة نادي الزمالك حاليا لحل أزمة مستحقات جميع اللاعبين قبل عودة بطولة الدوري المصري الممتاز من جديد.

ويعيش نادي الزمالك حالة اقتصادية صعبة في الوقت الحالي، ويسعى لوضع خطة محكمة من أجل الخروج منها واحتواء الأزمة بشكل سريع.

ويحتل نادي الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 18 نقطة، وهو نفس رصيد فريق المصري البورسعيدي صاحب الصدارة، أما الأهلي فيتواجد في المركز الثالث بنفس الرصيد لكن لعب مباراة أقل "9 مباريات".

ويستعد نادي الزمالك لخوض مباراتي ديكيداها في الدور التمهيدي الثاني المؤهل لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية، والتي ستقام يومي 18 و24 أكتوبر الجاري.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك الدوري المصري بنتايك بيزيرا

