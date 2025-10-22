نفى أشرف عبد العزيز، محامي أحمد سيد زيزو لاعب الأهلي، رغبة اللاعب في التنازل عن جزء من مستحقاته المتعلقة لدى نادي الزمالك.

ويقيم زيزو حاليًا نزاعا قانونيًا في الاتحاد المصري لكرة القدم، يطالب خلاله نادي الزمالك بالحصول على مستحقاته المتأخرة والمقدرة بحوالي 82 مليون جنيه.

وارتبط اسم زيزو بالتنازل عن جزء من مستحقاته المتأخرة لنادي الزمالك نظرا للظروف القاسية التي يمر بها النادي في الوقت الحالي.

محامي زيزو ينفي التنازل عن المستحقات

وقال أشرف عبد العزيز في تصريحات خاصة ليلا كورة: "لا توجد نية لأحمد سيد زيزو للتنازل عن جزء من مستحقاته لصالح نادي الزمالك إذا صُدر حكم لصالحه".

وأضاف: "حتى الآن لم يُصدر أي حكم لصالح اللاعب أو ضده بشأن قضيته مع نادي الزمالك وبالتالي هل سيتنازل عن شيء لم يُحدد مصيره؟".

تفاصيل مستحقات زيزو

وسبق وحصل "يلا كورة" على نسخة من الشكوى المقدَّمة من محامي اللاعب، حيث جاءت تفاصيل مستحقات "زيزو" بدون مكافأة الفوز بكأس مصر، على النحو التالي:

3 ملايين و333 ألف جنيه، قيمة مشاركته في 15 مباراة فعلية خلال موسم 2024-2025.

15 مليون جنيه، مستحق عن موسم 2022-2023.

20 مليون جنيه، مكافأة مستحقة عن موسم 2023-2024.

20 مليون جنيه، مكافأة مستحقة عن موسم 2024-2025.

23 مليونًا و969 ألفًا و230 جنيهًا، قيمة الأقساط الشهرية المستحقة عن موسم 2024-2025.

200 ألف جنيه، قيمة بدل السكن.