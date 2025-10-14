يرى محمد يوسف، المدير الرياضي للأهلي، أن اختيار عماد النحاس لتدريب الفريق الأحمر كان صائبًا، مشيرًا إلى أن الأهلي لا ينسى أبناءه.

وكان الأهلي قد أقام تكريما للنحاس مساء اليوم الثلاثاء، بعد رحلته مع الفريق الأول لكرة القدم، حيث أداره بشكل مؤقت لحين التعاقد مع المدرب الدنماركي ييس توروب.

وقال محمد يوسف في تصريحات عبر قناة الأهلي: "التكريم عادة جيدة في النادي الأهلي، والأهلي لا ينسى أبناءه ودائمًا يكون حريصًا على تكريم وشكر أولاده".

وأضاف: "عندما تواجدت في منصب المدير الرياضي وقع الاختيار على النحاس أن يتولى تدريب الفريق وكان اختيارًا صائبًا في الـ6 مباريات الأخيرة بالموسم الماضي".

وأكمل محمد يوسف: "بعد ذلك صاحب ريبييرو عدم توفيق وبحثنا عن مدرب مؤقت من جديد وتولى النحاس المهمة على أكمل وجه وكان هناك توفيق في جميع مبارياته، كل ذلك كان تحت إشراف الخطيب ولجنة التخطيط".

وأنهى المدير الرياضي: "الجميع في الأهلي يعمل في اتجاه واحد وهو مصلحة النادي أولا وأخيرًا، وأتمنى التوفيق للنحاس في خطوته القادمة".