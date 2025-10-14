المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

- -
23:00
فرنسا - شباب

فرنسا - شباب

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
ميكال

ميكال

- -
15:00
ريد ستار

ريد ستار

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
البوليس الرواندي

البوليس الرواندي

- -
17:00
كينشاسا

كينشاسا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

المدير الرياضي: الأهلي لا ينسى أبناءه.. وتعيين النحاس كان قرارًا صائبًا

محمد جلال

كتب - محمد جلال

11:01 م 14/10/2025
محمد يوسف

محمد يوسف - المدير الرياضي للأهلي

يرى محمد يوسف، المدير الرياضي للأهلي، أن اختيار عماد النحاس لتدريب الفريق الأحمر كان صائبًا، مشيرًا إلى أن الأهلي لا ينسى أبناءه.

وكان الأهلي قد أقام تكريما للنحاس مساء اليوم الثلاثاء، بعد رحلته مع الفريق الأول لكرة القدم، حيث أداره بشكل مؤقت لحين التعاقد مع المدرب الدنماركي ييس توروب.

وقال محمد يوسف في تصريحات عبر قناة الأهلي: "التكريم عادة جيدة في النادي الأهلي، والأهلي لا ينسى أبناءه ودائمًا يكون حريصًا على تكريم وشكر أولاده".

وأضاف: "عندما تواجدت في منصب المدير الرياضي وقع الاختيار على النحاس أن يتولى تدريب الفريق وكان اختيارًا صائبًا في الـ6 مباريات الأخيرة بالموسم الماضي".

وأكمل محمد يوسف: "بعد ذلك صاحب ريبييرو عدم توفيق وبحثنا عن مدرب مؤقت من جديد وتولى النحاس المهمة على أكمل وجه وكان هناك توفيق في جميع مبارياته، كل ذلك كان تحت إشراف الخطيب ولجنة التخطيط".

وأنهى المدير الرياضي: "الجميع في الأهلي يعمل في اتجاه واحد وهو مصلحة النادي أولا وأخيرًا، وأتمنى التوفيق للنحاس في خطوته القادمة".

الأهلي عماد النحاس الدوري المصري محمد يوسف

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما رأيك في اختيار الأهلي لمدربه الجديد ييس توروب؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg