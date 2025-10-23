المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الحضري: أوضة اللبس في الأهلي "مولعة" (فيديو)

يلا كورة

كتب - يلا كورة

06:59 م 23/10/2025
عصام الحضري

عصام الحضري

يرى عصام الحضري أسطورة حراسة مرمى في الكرة المصرية أن هناك مشكلة واضحة في "أوضة اللبس" بالنادي الأهلي بسبب كثرة النجوم.

ويضم الأهلي كوكبة من النجوم وعلى رأسهم أحمد سيد زيزو، محمد علي بن رمضان، محمود حسن تريزيجيه، أشرف بنشرقي، إمام عاشور، وحسين الشحات.

وحل الحضري ضيفًا على برنامج "ماتش بوكس" على موقع "يلا كورة".

وأكد صاحب الـ52 عاما أن من لا يرى أن هناك مشكلة في "أوضة اللبس" داخل الأهلي فهو "كذاب".. وذلك على حد تعبيره.

وأضاف: "نسمع أرقام مالية تفوق الخيال، وأوضة اللبس (مولعة)".

طالع ما قاله عصام الحضري عن أوضة اللبس في الأهلي من الفيديو التالي:

ويعد الحضري أحد أساطير كرة القدم المصرية والأفريقية لما حققه من نجاحات كثيرة ولعل أبرزها فوزه بكأس الأمم الأفريقية (4 مرات) مع الفراعنة.

ويتولى السد العالي - كما يُلقب- تدريب حراسة المرمى في منتخب مصر المشارك في كأس العرب والذي يقوده فنيًا حلمي طولان.

اقرأ أيضًا:

الحضري: يتحدثون عني بالسلب لأنني ناجح (فيديو)

"المغاربة لم يشعروا بالغضب".. الحضري يثير الجدل حول مقارنته بـ ياسين بونو (فيديو)

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي منتخب مصر عصام الحضري ماتش بوكس يلا كوره

