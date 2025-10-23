الحضري: أوضة اللبس في الأهلي "مولعة" (فيديو)

يرى عصام الحضري أسطورة حراسة مرمى في الكرة المصرية أن هناك مشكلة واضحة في "أوضة اللبس" بالنادي الأهلي بسبب كثرة النجوم.

ويضم الأهلي كوكبة من النجوم وعلى رأسهم أحمد سيد زيزو، محمد علي بن رمضان، محمود حسن تريزيجيه، أشرف بنشرقي، إمام عاشور، وحسين الشحات.

وحل الحضري ضيفًا على برنامج "ماتش بوكس" على موقع "يلا كورة".

وأكد صاحب الـ52 عاما أن من لا يرى أن هناك مشكلة في "أوضة اللبس" داخل الأهلي فهو "كذاب".. وذلك على حد تعبيره.

وأضاف: "نسمع أرقام مالية تفوق الخيال، وأوضة اللبس (مولعة)".

طالع ما قاله عصام الحضري عن أوضة اللبس في الأهلي من الفيديو التالي:

ويعد الحضري أحد أساطير كرة القدم المصرية والأفريقية لما حققه من نجاحات كثيرة ولعل أبرزها فوزه بكأس الأمم الأفريقية (4 مرات) مع الفراعنة.

ويتولى السد العالي - كما يُلقب- تدريب حراسة المرمى في منتخب مصر المشارك في كأس العرب والذي يقوده فنيًا حلمي طولان.

