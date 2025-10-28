المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
وليد صلاح الدين يكشف.. تطعيم لاعبي الأهلي وجهاز الكرة ضد فيروس A

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

02:18 م 28/10/2025
مران الأهلي

الأهلي

أعلن وليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي الأهلي أن الجهاز الطبي قام بتطعيم جميع أفراد جهاز الكرة ولاعبي الفريق الأول ضد فيروس الالتهاب الكبدي الوبائي A.

جاء ذلك بالتنسيق مع إحدى الشركات المتميزة في هذا المجال، وذلك للحفاظ على الصحة العامة واتخاذ الإجراءات الوقائية التي تضمن سلامة الفريق.

كل ما تريد معرفته عن فيروس A

وأضاف صلاح الدين في تصريحات عبر الموقع الرسمي للأهلي أن النادي يحرص دائمًا على تطبيق الإجراءات الطبية اللازمة، ضمن سلسلة من الخطوات الدورية التي يتبناها النادي بالتعاون مع الجهات المتخصصة؛ لضمان جاهزية اللاعبين واستمرار بيئة العمل بشكل صحي وآمن داخل منظومة الكرة.

وفي شهر سبتمبر الماضي، أعلن الدكتور أحمد جاب الله طبيب الأهلي عن إصابة إمام عاشور بفيروس A بعد مباراة إنبي.

ومازال عاشور بعيدًا عن الملاعب، حيث يواصل الخضوع لفحوصات طبية لتحديد موعد مشاركته في برنامج التأهيل البدني قبل ‏الانتظام في التدريبات الجماعية.

تحليل طبي أخير.. الأهلي يعلن تحسن حالة إمام عاشور

 

 

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي وليد صلاح الدين إمام عاشور فيروس A

