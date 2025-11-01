بدأ نادي الزمالك في التحرك لتكوين الجهاز الفني المؤقت لمعاونة أحمد عبد الرؤوف، استعدادًا لخوض مباراة طلائع الجيش، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك يلتقي مع نظيره فريق طلائع الجيش، مساء غد الأحد في تمام الخامسة، لحساب مواجهات الجولة الـ 13 ببطولة الدوري الممتاز.

جهاز الزمالك المؤقت

وكشف مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة، أن الزمالك بدأ في التحرك لتكوين الجهاز الفني المؤقت، لأن الجهاز المعاون سيرحل رفقة يانيك فيريرا.

يلا كورة كان قد نشر في وقت سابق، أن الزمالك أبلغ يانيك فيريرا بقرار الإقالة من تدريب الفريق.. طالع التفاصيل من هنا

أضاف المصدر أن الثنائي أيمن الطويل وعماد المندوه مرشحان للتواجد في منصب مدرب حراس المرمى، لمعاونة أحمد عبد الرؤوف أمام طلائع الجيش.

وكان الزمالك سقط في فخ التعادل أمام نظيره البنك الأهلي (1-1)، في المباراة الأخيرة التي قادها يانيك فيريرا، أول أمس الخميس.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 19 نقطة، من 11 مباراة.