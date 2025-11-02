المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بعد مروره من الأزمة الصحية.. عودة حسن شحاتة لممارسة عمله في اتحاد الكرة

محمد جلال

كتب - محمد جلال

03:38 م 02/11/2025
أحمد حسن

حسن شحاتة يعود لممارسة مهام عمله في اتحاد الكرة

كشف أحمد حسن، عضو اللجنة الفنية في اتحاد الكرة ومدير منتخب مصر الثاني، عن عودة حسن شحاتة، لممارسة مهام عمله في الاتحاد من جديد بعدما تعرض لأزمة صحية.

ولازم حسن شحاتة المستشفى لفترة بعدما تعرض لأزمة صحية إلا أن أحمد حسن، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أكد عودته من جديد للاتحاد.

وسبق وقام عدد من نجوم كرة القدم المصرية السابقين بزيارة شحاتة، من بينهم محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، ووفد من لاعبي النادي الأهلي بالإضافة إلى نادي الزمالك وأشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وحقق شحاتة إنجازا تاريخيا في قيادة المنتخب المصري، بعدما قاده للحصول على لقب كأس الأمم الأفريقية 3 مرات متتالية في أعوام 2006 و2008 و2010.

ومنذ رحيله عن المنتخب الوطني في 2011 تقلد شحاتة العديد من المناصب وخاض بعض التجارب التدريبية من بينها قيادة ناديه السابق الزمالك لفترة قصيرة، وكذلك العربي القطري والدفاع الحسني الجديدي المغربي.

في 6 أكتوبر الماضي، خرج كريم شحاتة ليطمئن الجميع على الحالة الصحية للمعلم، إذ قال إنه ينتظر عملية جراحية قادمة. (للتفاصيل اضغط هنا)

