أشاد محمود حسن تريزيجيه لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بتنظيم القلعة الحمراء لبطولة ودية دولية للناشئين خلال شهر نوفمبر الجاري بمشاركة أندية عالمية.

وكان الأهلي أعلن خلال الشهر الماضي عن تنظيم النسخة الأولى من بطولة الأهلي الدولية للناشئين تحت 16 عامًا، على أن تقام المنافسات بملاعب النادي خلال الفترة من 28 إلى 30 نوفمبر الجاري، بمشاركة عدد من الأندية العالمية.

وقال تريزيجيه في تصريحات عبر الموقع الرسمي للأهلي إن هذه الخطوة تعكس رؤية النادي الطموحة في تطوير قطاع الناشئين وإعداد أجيال قادرة على مواصلة صناعة الإنجازات.

وأضاف أن هذه البطولة تمثل قيمة كبيرة للقطاع، وفرصة ذهبية للاعبين الصغار لاكتساب الخبرة والاحتكاك مع مدارس كروية متنوعة.

وكشف تريزيجيه متحدثًا عن بدايته الكروية: "بدايتي كانت من داخل جدران النادي الأهلي في قطاع الناشئين، وتم تصعيدي للفريق الأول مبكرًا، وهذا ما يجعلني فخورًا دائمًا بالانتماء للنادي".

وأكمل: "مشاركة الناشئين في بطولة دولية تقام في مصر وينظمها الأهلي هي حلم لأي لاعب صغير يتمنى تمثيل النادي والظهور أمام فرق عالمية".

واستعاد تريزيجيه ذكريات مشاركته في بطولة ودية عندما كان بعمر 10 سنوات في النمسا، قائلًا: "شاركت في بطولة دولية في سن صغيرة، وواجهت لاعبين من مدارس مختلفة، وتعلمت الكثير سواء على الصعيد البدني أو الخططي، وحصلت حينها على جائزة أفضل لاعب، وتُوج فريقنا بالبطولة، وكانت تلك اللحظات نقطة انطلاق مهمة في مشواري، مثل هذه التجارب تصنع ثقة اللاعب بنفسه وتجهزه للمستقبل".

وتابع: "وجود أندية مثل برشلونة وبالميراس وغيرهما من الأندية العالمية في بطولة ينظمها الأهلي بمثابة كنز فني ومعنوي للاعبينا الناشئين، وفرصة للتعبير عن أنفسهم وإثبات قدراتهم.".

وأشار إلى أن الهدف ليس مجرد المنافسة، بل صناعة جيل يعرف قيمة قميص الأهلي ويشعر بالمسؤولية عند ارتدائه.

واختتم تريزيجيه كلامه موجهًا رسالة لناشئي الأهلي قائلًا: "رسالتي لكل ناشئ ثق في نفسك، وصدق حلمك، واعرف أنك قادر على منافسة أي لاعب وأي فريق في العالم، الاحتكاك القوي يصنع الأبطال، والأهلي يلعب دائمًا من أجل الفوز، في أي بطولة وأمام أي منافس، قدم أفضل ما لديك، وكن على قدر اسم النادي وقيمته".