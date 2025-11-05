كشف هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم عن سر تفوق المغرب في السنوات الأخيرة، موضحًا الخطة التي يعمل عليها لتطوير المواهب في مصر.

وقال أبوريدة في تصريحات عبر قناة أبوظبي الرياضية عن سر تفوق المغرب مقارنة بالاتحادات العربية الأخرى: " لديهم استراتيجية واضحة لدعم كرة القدم، وهناك إمكانيات تم توفيرها للاتحاد المغربي واستطاع أن يستقطب كل اللاعبين الذين يتواجدون في الخارج".

وأضاف: "كان لدي اجتماع مع أشرف صبحي وزير الرياضة وتحدثنا عن كيفية الاستفادة من مراكز الشباب الموجودة في الجمهورية، ونريد استغلال البنية التحتية، ويجب أن يكون لدينا العزيمة والإصرار وليس مجرد كلام على ورق".

وأكمل: "لدينا خطة طموحة لمدة 5 سنوات، وأعتقد أنه سيكون هناك نتائج رائعة، وكان لدي تجربة في التسعينات وأخرجنا جيلًا جديدًا توج بلقب أمم أفريقيا 4 مرات متتالية".

وتابع: "لدينا مشروع مع الفيفا وهو الذي يقوده أرسين فينجر وهو اكتشاف المواهب، سنعمل على مواليد 2011 وسنقوم بأكاديمية خاصة باتحاد الكرة، ونريد أن تتواصل الأجيال".

سبب أزمة الثقة بين الأندية والتحكيم

في سياق آخر، سئل أبوريدة عن سبب أزمة الثقة بين الأندية والتحكيم، رد، قائلًا: "الأزمة الحقيقة هي العصبية لدى الأندية مثل كل أندية العالم، كل مسؤول وجمهور يتعصب لناديه".

واستكمل: "تعاقدنا مع محاضر دولي وهو أوسكار رويز وطلبنا العمل على ظهور جيل جديد من الحكام، وهو الآن يعمل على هذا الأمر".

وأضاف: "أحاول دائما منح الثقة للحكام ولرئيس لجنة الحكام، وأشعر بالتفاؤل بشأن المشروع الذي نعمل عليه في التحكيم المصري".