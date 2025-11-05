المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كرة يد - السوبر المصري
الأهلي

الأهلي

29 22
18:30
سبورتنج

سبورتنج

دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

2 0
22:00
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

دوري أبطال أوروبا
كلوب بروج

كلوب بروج

2 1
22:00
برشلونة

برشلونة

كرة يد - السوبر المصري
الزمالك

الزمالك

28 29
16:00
سموحة

سموحة

دوري أبطال أوروبا
كاراباج اجدام

كاراباج اجدام

2 2
19:45
تشيلسي

تشيلسي

دوري أبطال أوروبا
إنتر ميلان

إنتر ميلان

1 0
22:00
نادي كايرات

نادي كايرات

دوري أبطال أوروبا
نيوكاسل

نيوكاسل

1 0
22:00
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

كأس العالم تحت 17 عاما
النمسا

النمسا

1 0
15:30
السعودية

السعودية

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

كيف تصبح مثل المغرب؟.. أبوريدة يكشف خطة الـ5 سنوات ومشروع فينجر لتطوير المواهب

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

09:46 م 05/11/2025
هاني أبو ريدة

هاني أوريدة رئيس اتحاد الكرة

كشف هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم عن سر تفوق المغرب في السنوات الأخيرة، موضحًا الخطة التي يعمل عليها لتطوير المواهب في مصر.

وقال أبوريدة في تصريحات عبر قناة أبوظبي الرياضية عن سر تفوق المغرب مقارنة بالاتحادات العربية الأخرى: " لديهم استراتيجية واضحة لدعم كرة القدم، وهناك إمكانيات تم توفيرها للاتحاد المغربي واستطاع أن يستقطب كل اللاعبين الذين يتواجدون في الخارج".

وأضاف: "كان لدي اجتماع مع أشرف صبحي وزير الرياضة وتحدثنا عن كيفية الاستفادة من مراكز الشباب الموجودة في الجمهورية، ونريد استغلال البنية التحتية، ويجب أن يكون لدينا العزيمة والإصرار وليس مجرد كلام على ورق".

وأكمل: "لدينا خطة طموحة لمدة 5 سنوات، وأعتقد أنه سيكون هناك نتائج رائعة، وكان لدي تجربة في التسعينات وأخرجنا جيلًا جديدًا توج بلقب أمم أفريقيا 4 مرات متتالية".

وتابع: "لدينا مشروع مع الفيفا وهو الذي يقوده أرسين فينجر وهو اكتشاف المواهب، سنعمل على مواليد 2011 وسنقوم بأكاديمية خاصة باتحاد الكرة، ونريد أن تتواصل الأجيال".

سبب أزمة الثقة بين الأندية والتحكيم

في سياق آخر، سئل أبوريدة عن سبب أزمة الثقة بين الأندية والتحكيم، رد، قائلًا: "الأزمة الحقيقة هي العصبية لدى الأندية مثل كل أندية العالم، كل مسؤول وجمهور يتعصب لناديه".

واستكمل: "تعاقدنا مع محاضر دولي وهو أوسكار رويز وطلبنا العمل على ظهور جيل جديد من الحكام، وهو الآن يعمل على هذا الأمر".

وأضاف: "أحاول دائما منح الثقة للحكام ولرئيس لجنة الحكام، وأشعر بالتفاؤل بشأن المشروع الذي نعمل عليه في التحكيم المصري".

منتخب مصر المغرب حسام حسن الاتحاد المصري هاني أبوريدة فوزي لقجع

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
كلوب بروج

كلوب بروج

2 1
برشلونة

برشلونة

48

كلوب بروج يتقدم على برشلونة بهدفين مقابل واحد في الشوط الأول

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

2 0
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

45

بداية الشوط الثاني

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg