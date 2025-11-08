كشفت تقارير صحفية، أن النادي الأهلي، يتابع لوكاس أسادي، لاعب فريق جامعة تشيلي، لبحث إمكانية ضمه خلال الفترة المقبلة.

صفقة على رادار الأهلي

وذكرت إذاعة ADN التشيلية أن النجم الشاب بصفوف جامعة تشيلي، دخل على رادر أحد الأندية المصرية، لكن لا توجد أي عروض رسمية لضمه حتى الآن.

أضافت أن النادي التشيلي عليه تحديد مستقبل لوكاس أسادي، قبل انطلاق سوق الانتقالات المقبلة، لوجود اهتمام كبير من أحد عمالقة أفريقيا، الذي يراقب اللاعب عن قرب.

وتابعت أن النادي هو الأهلي، لكنه لم يقدم أي عروض رسمية ولم يتواصل بشكل مباشر، ويقوم حاليًا بالاستفسار حول وضع لوكاس أسادي.

عقد اللاعب صاحب الـ21 عامًا، لا يزال مستمر حتى ديسمبر 2026، كما أشارت الإذاعة إلى أن الفترة الماضية شهدت محادثات حول تمديد العقد.

وخاض لوكاس أسادي خلال الموسم الحالي مع فريقه، 30 مباراة في كل البطولات، سجل خلالهم 11 هدفًا وقدم 6 تمريرات حاسمة.

ويلعب لوكاس أسادي في مركز الجناح الأيسر أو المهاجم الثاني، بينما مركزه الأساسي مركز وسط الملعب المهاجم، الذي شارك فيه 82 مرة رفقة فريقه جامعة تشيلي.