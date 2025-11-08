المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

- -
14:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
19:30
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري الألماني
يونيون برلين

يونيون برلين

- -
16:30
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

- -
17:00
فولهام

فولهام

الدوري الإنجليزي
سندرلاند

سندرلاند

- -
19:30
أرسنال

أرسنال

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

- -
19:00
تورينو

تورينو

الدوري الفرنسي
لوهافر

لوهافر

- -
20:00
نانت

نانت

الدوري الإيطالي
بارما

بارما

- -
21:45
ميلان

ميلان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

إذاعة تشيلية: الأهلي يراقب لوكاس أسادي.. واستفسر عن موقفه الحالي

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

11:50 ص 08/11/2025
لوكاس أسادي

لوكاس أسادي لاعب جامعة تشيلي

كشفت تقارير صحفية، أن النادي الأهلي، يتابع لوكاس أسادي، لاعب فريق جامعة تشيلي، لبحث إمكانية ضمه خلال الفترة المقبلة.

صفقة على رادار الأهلي

وذكرت إذاعة ADN التشيلية أن النجم الشاب بصفوف جامعة تشيلي، دخل على رادر أحد الأندية المصرية، لكن لا توجد أي عروض رسمية لضمه حتى الآن.

أضافت أن النادي التشيلي عليه تحديد مستقبل لوكاس أسادي، قبل انطلاق سوق الانتقالات المقبلة، لوجود اهتمام كبير من أحد عمالقة أفريقيا، الذي يراقب اللاعب عن قرب.

وتابعت أن النادي هو الأهلي، لكنه لم يقدم أي عروض رسمية ولم يتواصل بشكل مباشر، ويقوم حاليًا بالاستفسار حول وضع لوكاس أسادي.

عقد اللاعب صاحب الـ21 عامًا، لا يزال مستمر حتى ديسمبر 2026، كما أشارت الإذاعة إلى أن الفترة الماضية شهدت محادثات حول تمديد العقد.

وخاض لوكاس أسادي خلال الموسم الحالي مع فريقه، 30 مباراة في كل البطولات، سجل خلالهم 11 هدفًا وقدم 6 تمريرات حاسمة.

ويلعب لوكاس أسادي في مركز الجناح الأيسر أو المهاجم الثاني، بينما مركزه الأساسي مركز وسط الملعب المهاجم، الذي شارك فيه 82 مرة رفقة فريقه جامعة تشيلي.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي النادي الأهلي صفقة الأهلي لوكاس أسادي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg