بيراميدز: 4 أندية في مصر يدفعون رواتب أكبر منا.. ولم نفاوض وسام أبو علي

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

11:35 م 19/11/2025
وسام أبو علي

وسام أبو علي

حسم عمرو بسيوني مدير التعاقدات لنادي بيراميدز الجدل حول حقيقة المفاوضات لضم الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الأهلي السابق وكولومبوس كرو الأمريكي الحالي.

وكان وسام أبو علي انضم لصفوف كولومبوس كرو الأمريكي بعد رحيله عن الأهلي في نهاية الموسم الماضي في صفقة بلغت 7.5 مليون دولار، مع إضافة مكافأة (بونص) بقيمة مليون دولار.

وسام أبو علي غير مطروح على بيراميدز

وقال بسيوني في تصريحات عبر قناة أون سبورت: "وسام أبو علي لاعب مميز للغاية وفكرة انضمامه لبيراميدز لم تُطرح من الأساس، وكل ما تردد غير صحيح".

وأضاف: "من غير المنطقي أن نضم وسام أبو علي، لقد كان يلعب في النادي الأهلي وكان نجم كبير ويتقاضى أرقاما كبيرة، ورحل إلى أمريكا لخوض التجربة هناك (إيه اللي هيخليه يرجع مصر تاني)".

وأكمل: "سمعنا كثيرًا عن قيمة صفقة انتقاله إلى الدوري الأمريكي، وبالتالي عودته إلى مصر ستكون تكلفة مالية كبيرة لأي نادي يريد ضمه".

الأهلي والزمالك والبنك الأهلي وسيراميكا يدفعون رواتب أكبر من بيراميدز

وتابع: "بيراميدز ليس أعلى نادٍ يعطي رواتب في مصر، أنا متأكد أن هناك 4 أندية تمنح لاعبيها رواتب أكبر من بيراميدز، وبالنسبة للأجانب هناك ناديين يدفعون أكثر مني".

واستكمل: "الأهلي والزمالك والبنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا يدفعون رواتب أكبر مقارنة ببيراميدز".

وعن حقيقة المفاوضات السابقة مع محمد صبحي حارس مرمى الزمالك، أكد مدير تعاقدات بيراميدز، قائلًا: "لم نفاوض محمد صبحي، وكان محمود جاد هو هدفنا وتعاقدنا معه بالفعل".

مباراة بيراميدز القادمة
الأهلي الزمالك بيراميدز وسام أبو علي عمرو بسيوني حفل جوائز كاف 2025

