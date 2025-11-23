المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

- -
22:00
إيفرتون

إيفرتون

دوري أبطال آسيا للنخبة
الدحيل

الدحيل

- -
18:00
الاتحاد

الاتحاد

دوري أبطال آسيا للنخبة
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
20:15
الشــارقة

الشــارقة

كأس العالم تحت 17 عاما
البرتغال

البرتغال

- -
18:00
البرازيل

البرازيل

الدوري الإسباني
اسبانيول

اسبانيول

- -
22:00
اشبيلية

اشبيلية

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون مسابقة التوقعات

إعلان

دعم المنتخبات واعتماد خطة المشروع القومي للموهوبين.. 6 قرارات من اتحاد الكرة

وسام محمد

كتب - وسام محمد

01:37 م 23/11/2025
اتحاد الكرة

مجلس إدارة اتحاد الكرة

عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعه الدوري، حيث ناقش عددًا من الموضوعات الهامة.

وأصدر اتحاد الكرة عددًا من القرارات، عقب اجتماع مجلس الإدارة صباح اليوم الأحد.

وجاءت القرارات كالتالي:

أولًا: اعتماد خطة المشروع القومي للموهوبين والناشئين والشباب 2026–2036:

اعتمد المجلس خطة المشروع القومي للموهوبين والناشئين والشباب، اتساقًا مع رؤية الدولة المصرية لاكتشاف ورعاية المواهب من خلال إستراتيجية وطنية لتطوير منتخبات الناشئين والشباب وصولا لمشاركات المنتخب الأول والأوليمبي حتى كاس العالم 2034 والدورة الاوليمبية 2036  وتتضمن الخطة إعداد 8 مراكز فنية للتدريب والتطوير على مستوى قطاعات الجمهورية، وتوفير التمويل اللازم لضمان تحقيق أهداف المشروع على مدار عشر سنوات.

قرر المجلس رفع الخطة كاملة إلى وزير الشباب والرياضة لطلب اعتمادها رسميًا.

ثانيًا: إعادة تشكيل لجان الاتحاد

- وافق المجلس على إعادة تشكيل لجان الاتحاد عقب انعقاد الجمعية العمومية، وبما يتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة.

ثالثًا: الاستقالة المقدمة من مدير إدارة الإعلام

اطلع المجلس على الاستقالة المقدمة من الأستاذ أسامة إسماعيل، مدير إدارة الإعلام وتقدم رئيس المجلس والأعضاء بالشكر والتقدير على جهود سيادته المخلصة خلال سنوات عمله بالاتحاد، مؤكدين أنه سيظل أحد أبناء الاتحاد الأوفياء، ووافق المجلس على قبول الاستقالة وإعادة تشكيل اللجنة الإعلامية.

رابعًا: دعم المنتخب الوطني الأول والمنتخب المشارك في كأس العرب

أكد المجلس تقديم الدعم الكامل للمنتخب الوطني الأول والمنتخب المشارك في بطولة كأس العرب وتوفير كل المتطلبات اللازمة للأجهزة الفنية واللاعبين استعدادًا للبطولات المقبلة، كما وافق المجلس على إقامة معسكر منتخب كأس العرب بمركز المنتخبات الوطنية قبل السفر لخوض البطولة.

خامسًا: مذكرة لجنة المسابقات بشأن بطولة كأس مصر وعدد من الموضوعات:

اطلع المجلس على مذكرة لجنة المسابقات الخاصة بإنهاء بطولة كأس مصر التى تتضمن دراسة الإجراءات اللازمة للانتهاء من المسابقة، بما يتيح بدء فترة القيد المحلي عقب نهاية الموسم، وقبل المشاركة في كأس العالم.

سادسًا: قرارات انضباطية بشأن تجاوزات فى مسابقات الناشئين والشباب:

- في ضوء تقارير لجنة المسابقات بشأن مخالفات جسيمة تهدد سلامة اللاعبين والحكام والجمهور، قرر المجلس  اتخاذ قرارات حاسمة، تتضمن شطب بعض عناصر اللعبة ومنعهم من ممارسة أى نشاط يتعلق بكرة القدم وفق ما يلي:

1- شطب هشام جودة أحمد، المدير الإداري لفريق الشرقية، مواليد 2011 لتعديه على المساعد الأول لحكم المباراة.

2- شطب عبد الرحمن أحمد شعبان، مدرب نادي نجمة سيناء مواليد 2007، لتعديه بالضرب على اللاعبين وتهجمه على حكم المباراة.

3- شطب كريم أشرف محمود، مدرب نادي بلدية المحلة مواليد 2009، لتعديه بالضرب على حكم المباراة وتحريضه على الانسحاب، مما أدى إلى عدم استكمال المباراة.

4- شطب كيرلس حليم متى، إداري نادى ناصر الفكرية لاقتحامه أرض الملعب والتعدي على حكم المباراة.

ويؤكد المجلس أنه سيتخذ جميع العقوبات الانضباطية اللازمة لمواجهة أي تجاوزات، بما يضمن سلامة اللاعبين والحكام والجماهير وأن على لجان المسابقات بفروع الاتحاد العرض على لجنة المسابقات الرئيسية بأى تجاوزات فور حدوثها.

منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية كأس مصر اتحاد الكرة كأس العرب وزارة الرياضة المشروع القومي للموهوبين

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg