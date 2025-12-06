المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس العرب
الكويت

الكويت

0 1
13:00
الأردن

الأردن

كأس العرب
الإمارات

الإمارات

- -
20:30
مصر الثاني

مصر الثاني

الدوري المصري الممتاز - سيدات
الأهلي

الأهلي

- -
14:30
الزمالك

الزمالك

الدوري الإنجليزي
أستون فيلا

أستون فيلا

- -
14:30
أرسنال

أرسنال

الدوري الألماني
شتوتجارت

شتوتجارت

- -
16:30
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

الدوري الإسباني
ريال بيتيس

ريال بيتيس

- -
19:30
برشلونة

برشلونة

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
17:00
سندرلاند

سندرلاند

كأس العرب
السودان

السودان

- -
18:00
العراق

العراق

الدوري الإنجليزي
ليدز يونايتد

ليدز يونايتد

- -
19:30
ليفربول

ليفربول

مصدر ليلا كورة: بنتايك يخطر الزمالك بفسخ عقده من طرف واحد

يلا كورة

كتب - يلا كورة

12:20 م 06/12/2025
محمود بنتايك لاعب الزمالك

المغربي محمود بنتايك لاعب الزمالك

أخطر المغربي محمود بنتايك، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مسئولي القلعة البيضاء، بفسخ عقده مع النادي من طرف واحد.

محمود بنتايك يتواجد حاليًا رفقة منتخب المغرب المشارك في بطولة كأس العرب 2025، المقامة في قطر، حتى 18 من شهر ديسمبر الجاري.

محمود بنتايك يفسخ عقده

وكشف مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة، إن محمود بنتايك أخطر الزمالك خلال الساعات الماضية، أنه فسخ عقده مع النادي من طرف واحد.

أوضح المصدر أن اللاعب المغربي تقدم بطلب إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، من أجل فسخ تعاقده من طرف واحد، لعدم حصوله على مستحقاته المتأخرة لدى النادي.

وكيل محمود بنتايك كان في تصريحات خاصة ليلا كورة، خلال وقت سابق، قد أعلن اعتزامه التقدم بشكوى ضد الزمالك، في المحكمة الرياضية الدولية.. طالع تفاصيل أكثر من هنا

في سياق آخر، يستعد الزمالك لملاقاة فريق كهرباء الإسماعيلية، مساء الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة كأس عاصمة مصر، وذلك على ملعب المقاولون العرب.

 

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك نادي الزمالك محمود بنتايك

