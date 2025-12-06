أخطر المغربي محمود بنتايك، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مسئولي القلعة البيضاء، بفسخ عقده مع النادي من طرف واحد.

محمود بنتايك يتواجد حاليًا رفقة منتخب المغرب المشارك في بطولة كأس العرب 2025، المقامة في قطر، حتى 18 من شهر ديسمبر الجاري.

محمود بنتايك يفسخ عقده

وكشف مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة، إن محمود بنتايك أخطر الزمالك خلال الساعات الماضية، أنه فسخ عقده مع النادي من طرف واحد.

أوضح المصدر أن اللاعب المغربي تقدم بطلب إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، من أجل فسخ تعاقده من طرف واحد، لعدم حصوله على مستحقاته المتأخرة لدى النادي.

وكيل محمود بنتايك كان في تصريحات خاصة ليلا كورة، خلال وقت سابق، قد أعلن اعتزامه التقدم بشكوى ضد الزمالك، في المحكمة الرياضية الدولية.. طالع تفاصيل أكثر من هنا

