طالب محمود عبد الرازق شيكابالا نجم نادي الزمالك السابق، مجلس إدارة القلعة البيضاء بالرحيل عن مناصبهم، عقب دخول الفريق الأبيض في سلسلة من الأزمات المادية، دفعت عدة لاعبين للتفكير في فسخ عقودهم خلال الفترة المقبلة.

وقال شيكابالا في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر: "يزن النعيمات كان قريبًا من الانضمام لصفوف الزمالك، بعد مفاوضات من جانب ميدو، والأمور كانت شبه محسومة، لكن فجأة لا تجده، لا أحب الكلام الكثير بل أريد أفعال".

وأضاف:"أنا غاضب وحزين، ما يحدث في نادي الزمالك لا يصدق، الزمالك نادي كبير، لا يجب أنت نتركه في هذا الوضع".

وأكمل: "ما يحدث في الزمالك غير طبيعي، لعبت في النادي لعدة سنوات، شاهدت أسوأ فترات الزمالك لم نصل لهذه المرحلة، لو مجلس الإدارة مش قد جماهير وطلبات النادي، بقولكم امشوا".

وأتم: "المجلس الحالي هو أكثر مجلس حصل على دعم، وكافة الجماهير كانت تشجعهم، ولكن ما هي النتيجة".